„Wir wollen Österreich cybersicher machen“

Warum kann das ein Haushalt mit einem Computer ebenso verwenden wie ein Konzern mit riesiger, ausgeklügelter IT-Infrastruktur?

Roth: Weil das Prinzip immer dasselbe ist. Ein Haushalt schaltet einfach die AIRGAPNET-Box zwischen die Internetverbindung und den Computer, WLAN-Router oder die Home Automation. In Unternehmen benötigt es natürlich IT-Experten, die entscheiden, an welchen Stellen im Netzwerk und wie diese Zwischenschaltungen erfolgen und wie die eigene IT-Infrastruktur angepasst werden kann. Aber wirklich kompliziert ist es selbst für Großunternehmen mit komplexen IT-Lösungen nicht. Einsatzgebiet sind zum Beispiel auch große Maschinen­anlagen. Wartungsarbeiten erfolgen ­heute oft über VPN-Zugänge von außen, dadurch erhalten externe Personen ­Zugriff auf Unternehmensnetzwerke. ­IT-Administratoren fürchten diese ­Offenheit. Mit der AIRGAPNET-Lösung haben sie also eine Sorge weniger.

Shelenkov: Einfach gesagt hilft die Hardware- und Softwarelösung von AIRGAPNET, das Internet in jenen Momenten abzuschalten, in denen Nutzer mit ihrer IT verwundbar sind. Die meisten Cyberangriffe passieren nachts oder außerhalb der Arbeitszeiten, wenn niemand die Netzwerke überwacht. Außerdem wissen wir, dass künftige Quantencomputer schon bald heutige Verschlüsselungen brechen könnten. Bis dafür Sicherheitslösungen gefunden werden, ist die Kontrolle darüber, wann man online oder offline ist, die beste Methode.

Roth: Deshalb lautet unsere Strategie: „Du bist sicher, wenn du offline bist.“

Wenn das Konzerne ebenso nützen können wie Privathaushalte, wie sieht es dann mit den Kosten aus?

Shelenkov: Für Privathaushalte wird eine AIRGAPNET-Lösung sehr, sehr kostengünstig sein, wir sprechen da ja über Plug and Play. Man wird die ­AIRGAPNET-Box im Elektronikhandel oder ganz einfach per Bestellung über unsere Website beziehen können. Der genaue Verkaufspreis steht noch nicht fest, aber wir sprechen über einen verträglichen dreistelligen Eurobetrag. Je größer die IT-Netzwerke eines Unternehmens, desto höher natürlich die Kosten. Aber eine Cybersecurity-Er­weiterung durch AIRGAPNET wird in ­jedem Fall, also sogar für Großkonzerne, ausgesprochen kostengünstig sein, das können wir jetzt schon garantieren.

Wir sprechen derzeit immer in der Zukunftsform. Wann gehen Sie mit AIRGAPNET auf den Markt?

Shelenkov: Demnächst. Eigentlich sind wir schon bereit. Die Geräte und die Software sind fertig, wir arbeiten nur mehr am Ausbau der Produktionskapazitäten für die Box und an der Logistik. Via Website www.airgapnet.com und per Mail an office@airgapnet.com kann jetzt schon vorbestellt werden, ab Herbst kann man die Geräte dann auch über andere Kanäle kaufen.