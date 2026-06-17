Der virtuelle Patient

Irgendwo in Österreich. Eine ältere Dame bricht in ihrer Wohnung zusammen. Sie lebt allein, daher gibt es keinen Notruf. Was in einer Katastrophe enden könnte, bleibt aber nicht unbemerkt. Denn ein digitaler Zwilling, gespeist aus ihren Gesundheitsdaten und Versorgungsvorgängen, erkennt die kritische Situation sofort und verständigt automatisch Hilfe. Rettungskräfte sind bereits informiert und kennen die wichtigsten Werte, die Vorgeschichte und die Risiken.

Was heute noch wie Science-Fiction klingt, ist genau die Vision, die Christian Stary, Universitätsprofessor für Wirtschaftsinformatik an der Johannes Kepler Universität Linz, realisieren möchte – ein System, das nicht nur Daten sammelt, sondern im entscheidenden Moment vorsorgend eingreift oder reagiert. Seine Arbeit wird auf unterschiedlichen internationalen Konferenzen und Workshops zur disziplinenübergreifenden Forschung in den Anwendungsbereichen soziotechnischer Systeme als neuer, spannender Ansatz diskutiert.

Gerade in einem Land mit vielen älteren, allein lebenden Menschen wie Österreich könnte das den Unterschied zwischen rechtzeitiger Hilfe und einem Notfall machen, der zu spät erkannt wird. Der digitale Zwilling fungiert hier als eine Art unsichtbarer Begleiter im Hintergrund. Er überwacht den Gesundheitszustand, erkennt kritische Situationen und veranlasst bei Gefahr automatisch die richtigen Schritte. Stary: „Es geht nicht nur um Technik, sondern um das Zusammenspiel von Patient, Technologie und Organisation, also Rettung und Ärzt:innen.“

Jeder Zwilling wird dabei aus verschiedenen Datenquellen wie Bildgebung, Laborwerten, genetischen Daten, Wearables und elektronischen Patientenakten erstellt. Experte Stary: „Ich halte es für durchaus realistisch, dass so eine Versorgung bereits in fünf Jahren zur Verfügung steht.“