Die Illusion von Apothekerpreisen

Wer in London an den Folgen einer ausgiebigen Recherchetour durch die örtliche Gastronomie leidet, muss keine weiten Wege in Kauf nehmen, um Linderung zu finden. Die Filialdichte des Drogeriemarkt-Giganten Boots reicht durchaus an die Verteilung der Pubs in der Themsemetropole heran. Und wer den Brummschädel am nächsten Morgen vermeiden möchte, kann sogar noch am gleichen Abend vorsorgen: Einige Standorte, unter anderem das prominente Geschäft am Piccadilly Circus, schließen erst um 23 Uhr – sorry: 11 p.m.

Wer die Filiale gegenüber der als „Eros“ bekannten Statue des „Angel of Christian Charity“ betritt, passiert erst einmal eine üppig bestückte Kosmetikabteilung, doch im hinteren Teil des Geschäftslokals wartet die Rettung: Wie zahlreiche andere Filialen führt Boots Piccadilly Circus eine eigene Apothekenabteilung mit einer breiten Palette von „OTC-Produkten“ – das sind Medikamente, die ohne Verschreibung abgegeben werden, wie etwa zahlreiche Schmerzmittel. Patienten können sich hier aber auch verschreibungspflichtige Medikamente aushändigen lassen. Reine „Pharmacies“ sind im Straßenbild Londons hingegen rar. Sieht so auch die Zukunft in heimischen Großstädten aus?

Tatsache ist: Zwar halten sich die heimischen Drogeriemärkte bedeckt, wenn es um das Apotheker-Business geht, doch dass man grundsätzlich nicht abgeneigt ist, über eine Ausweitung des Geschäfts nachzudenken, ist ein offenes Geheimnis. Für Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer und selbstständiger Apotheker in Graz, wäre das keine gute Idee: „Dieses Geschäftsmodell birgt eine große Gefahr für die Patient:innen sowie für die Versorgungssicherheit. Arzneimittel gehören in die Apotheke – und nicht in eine Abteilung im Drogeriemarkt. Arzneimittel an Orten zu verkaufen, die von Impulskäufen leben, ist unverantwortlich. Kosmetikkompetenz ersetzt keine pharmazeutische Kompetenz.“