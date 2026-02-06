involve.me: Mit KI schneller zu Funnels, Landingpages und Umfragen

Die Wiener Agentur Screenagers betreut Kunden wie Red Bull, A1, Sonnentor oder auch die Caritas in der Kreativarbeit. Daniel Wolf, Head of Technology, probiert mit seinen Teams laufend neue Werkzeuge aus und im KI-Toolset der Agentur ist seit zwei Jahren auch der Baukasten von involve.me. „Kleine Projekte, für die wir in der Umsetzung früher zwei Tage gebraucht haben, können wir in zwei bis drei Stunden erledigen“, sagt er. „Aufgaben, die sonst von mehreren Personen aus dem Technik- und dem Designteam erarbeitet werden, können von einer umgesetzt werden und sind auch durch die wegfallenden Abstimmungsprozesse schneller fertig.“

Involve.me ist eine Plattform, die sich auf Kundengewinnung und -bindung spezialisiert hat, und vor allem für die Erstellung von Sales- und Marketing-Funnels genutzt wird - die bei Besuchern von Websites Aufmerksamkeit erregen und sie zum eigenen Angebot hinführen. Umfragen oder Quizzes sind beliebte Werkzeuge dafür. Mit den KI-gestützten Vorlagen von involve.me lassen sich einfache Startseiten, Umfragen, Formulare und anderes für diesen Kundendialog ohne Programmierkenntnisse (No Code) entwerfen. „Die nächste Generation von Software sind nicht mehr Werkzeuge, die man bedient, sondern Software, die für und mit einem arbeitet“, sagt der Gründer und CEO von involve.me Vlad Gozman. Demnächst soll das Tool sogar mit einem einzigen Prompt eine komplette Customer Journey zu erstellen – mit der eigenen Markenidentität, Design und Workflows.

Natürlich wird der Erfolg der einzelnen Projekte gemessen: Versionen können auch parallel (A/B) getestet werden, um zu sehen, was bei der Community besser ankommt. Die Analytics zeigen wo Abbrüche passieren, zusammengefasst in KI-Reports liefern sie Optimierungsvorschläge mit. Gozman verweist auf die DSGVO-konforme Datenverarbeitung und eine SOC-2-Zertifizierung.