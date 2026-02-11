KI im Handel: Expertin warnt vor Kontrollverlust

Aus Sicht des Konsumentenschutzes ist die Gemengelage ein Minenfeld. Rechtsexpertin Wendehorst: „Natürlich sind viele Praktiken denkbar, die schon bedenklicher sind, etwa bei der Hyperpersonalisierung von Angeboten. Lange hatte ich als Konsument die Möglichkeit, Angebote zu vergleichen. Was aber, wenn jeder andere Waren und Dienstleistungen, andere Preise und andere Vertragsbedingungen sieht? Dann sehe ich schon ein enormes Problem des Kontrollverlustes für die Konsumenten.“

In Österreich schwört der Handel, nicht einmal daran denken zu wollen. Spar-Chef Hans Reisch: „Bei aller Technologiefreundlichkeit: Rechtliche und ethische Aspekte werden immer intensiv mitgedacht, bevor eine neue Technologie zum Einsatz kommt. Denn nur richtig eingesetzt stärkt Technologie die Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.“

Doch wohin die Reise gehen könnte, spricht etwa der KI-Verantwortliche für Rewes Mutterkonzern in Deutschland, Julian Mennenöh, in Videobotschaften offen aus: Man möchte mit KI das enorme Potenzial heben, Angebote personalisiert, situativ und live während des Einkaufs auszuspielen, sogar ohne lästige Warteschlangen an der Kassa. Man experimentiert mit Pick&Go-Filialen, die ohne üblichen Check-out an der Kassa auskommen, weil der gesamte Einkauf mit Kameras aufgezeichnet und automatisch via Smartphone abgerechnet wird.

Die gesetzliche Absicherung gegen Missbrauch dürfte freilich so ihre Lücken haben. Wendehorst: „KI und Verbraucherschutz sind mittlerweile ein großes Thema, aber eines mit vielen Facetten. Es betrifft alle drei Säulen des Verbraucherschutzes – den wirtschaftlichen, den gesundheitlich-technischen und den grundrechtlichen Verbraucherschutz. Das macht es nicht einfacher.“ Dass die geplanten schärferen EU-Bestimmungen des sogenannten AI Acts dazu wohl verschoben werden, beruhigt die Lage auch nicht.