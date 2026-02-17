Wie Unternehmen gegen die digitale Überlastung vorgehen

Die digitale Zusammenarbeit wurde mit Beginn der Coronapandemie stark ausgeweitet. Dadurch hat aber auch die digitale Überlastung zugenommen, wie Studien belegen. Alle zwei Minuten wird laut einer neuen Studie von Microsoft die Arbeitszeit durch Meetings, E-Mails oder andere Benachrichtigungen unterbrochen. Hinzu kommt eine stark wachsende Anzahl von E-Mails: im Schnitt 117 pro Arbeitstag. Es gehe daher jetzt um die Evaluierung solcher Digitalisierungsmaßnahmen, so Thaler von Hirschtec. Von ständiger Erreichbarkeit über den Druck, Aufgaben sofort erledigen zu müssen, bis zur Schwierigkeit, Arbeit und Privates zu trennen – die Herausforderungen digitaler Arbeit sind vielfältig. Das zeigt eine vom Marktforschungsinstitut marketagent im Auftrag von Hirschtec durchgeführte Studie unter österreichischen Erwerbstätigen. „Viel Digitalisierung wurde relativ schnell eingeführt. Das war erforderlich. Doch dadurch sind unzählige neue Kanäle entstanden“, analysiert Thaler.

Weniger digital wird das Arbeiten in der Cancom-Abteilung von Moser durch die Maßnahmen nicht. „Für uns als Team, das auf unterschiedliche Standorte verteilt ist, braucht es eine digitale Arbeitswelt. So sind alle Informationen für alle jederzeit auffindbar und aktuell“, so der Innovationsexperte. In seiner Abteilung unterstützen zwei Mitarbeitende zusätzlich zu ihren eigentlichen Tätigkeiten als agile Coaches Kolleg:innen dabei, geeignete Methoden der Zusammenarbeit zu finden. Die Abteilung gilt als Vorbild im Unternehmen, konzernweit vorgeschrieben sind die Leitlinien jedoch nicht.

Bei Siemens werden die Kommunikationsregeln ebenfalls nicht konzernweit angewandt. Siemens-Österreich-Chefin Patricia Neumann sieht nicht nur das Management in der Verantwortung: „Kommunikation, ob digital oder analog, sollte immer zielgerichtet sein. Es liegt in der Verantwortung aller, die kommunizieren, Overload zu vermeiden.“ Dennoch wird an vielen Schrauben gedreht, um die Mitarbeitenden zu entlasten. So soll beispielsweise das eigens kreierte SiemensGPT die Kommunikation erleichtern.