Cyberkriminelle denken an morgen

Das Überraschungsmoment haben Cyberkriminelle immer auf ihrer Seite. Unternehmen und Organisationen trifft ein Angriff stets zur Unzeit, gleichgültig, ob es sich um eine Erpressung handelt, ob Daten aus dem Netzwerk geschleust oder Überweisungen für vorgebliche Lieferungen ergaunert werden. Rückversicherer Munich Re hat kürzlich in einem Report eine Zunahme der Ransomware-Attacken um 50 Prozent registriert – binnen eines Jahres. Bis 2028 werden weltweit Schäden von 14 Billionen Dollar erwartet, die die Volkswirtschaften belasten werden. Die KI hat den Kriminellen mächtige Werkzeuge beschert: Gearbeitet wird mit Deepfakes, Stimmklonen und synthetischen Identitäten, die echte Nutzerdaten mit falschen kombinieren. Maschinelle oder menschliche Schwachstellen werden in einer hyperorganisierten Arbeitsteilung in nie da gewesenem Ausmaß „bewirtschaftet“. Über die technischen Auswirkungen neuer KI-Modelle wie Mythos des US-Anbieters Anthropic auf die Cybersecurity wird seit Wochen weltweit diskutiert. Der Anbieter hält das Produkt für so mächtig, dass es vorerst nur ausgewählte IT-Unternehmen überhaupt in Augenschein nehmen dürfen. Der österreichische Cybersecurity-Experte Joe Pichlmayr hat dazu eine prononcierte Meinung (siehe Interview) und appelliert an Unternehmen, Security ganzheitlich zu betrachten und auch schon an übermorgen zu denken – wenn das Quantencomputing so weit ist, gängige Verschlüsselungen zu knacken.

Die Cyberkriminellen machen sich schon bereit und horten bereits heute verschlüsselte Daten für dieses Szenario. Der Trend hat auch einen Namen: Harvest now, decrypt later. Wer als potenzielles Opfer weiß, womit die Angreifer bald arbeiten werden, kann die digitalen Kronjuwelen in Sicherheit bringen.