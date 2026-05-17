Polen, der Verteidigungs-Musterschüler Europas

Ein unscheinbarer Beton-Komplex aus den 1970er-Jahren. Die Fassade bröckelt, der Lack an den Fensterrahmen splittert. Dass hier an der Zukunft der polnischen Rüstungsindustrie geforscht wird und hier auch Teile produziert werden, sieht man dem Gebäude nicht an. Nur ein Wandbild neben dem Eingang gibt einen Hinweis. Zu sehen ist ein mobiler Militärroboter, daneben eine vierköpfige Familie Arm in Arm, die ihn betrachtet. Die Botschaft des Instituts PIAP ist klar: Ihre Roboter sollen Menschenleben retten und verschonen – oder wie es hier heißt: „Robots don’t bleed“.

PIAP gehört zum polnischen Forschungszentrum Łukasiewicz und liegt etwa 30 Fahrminuten außerhalb des Warschauer Zentrums. Mit knapp 250 Mitarbeitenden ist es das größte auf Roboter spezialisierte Forschungszentrum des Landes. Die Entwicklungen werden von Armeen in 28 Ländern gekauft. Zu den wichtigsten Exportmärkten zählen Saudi-Arabien, Südkorea, Vietnam, Frankreich und die Ukraine. „Seit 25 Jahren forschen wir an unseren Robotern. Jetzt hat endlich auch die polnische Armee verstanden, dass sie unsere Produkte braucht“, zeigt sich Piotr Szynkarczyk, Managing Director des Instituts, zufrieden mit der aktuellen Auftragslage. Derzeit werden Vereinbarungen mit nationalen und internationalen Behörden verhandelt. Vergangenes Jahr verkaufte PIAP rund 100 Roboter. Wie viele es heuer sein werden, will Szynkarczyk nicht verraten. Der Preis pro Gerät bewegt sich „zwischen einem Pkw und einer Wohnung“, legt der Direktor offen. Seit Beginn des russischen Angriffkrieges auf die Ukraine hat nicht nur dieses Forschungszentrum an Bedeutung gewonnen.