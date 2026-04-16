„Wir konnten durch die Synergie von IBMs neuester Quantenhardware und der ParityQC-Architektur einen neuen Rekord-Benchmark für die größte Quanten-Fourier-Transformation erzielen“, erklärte Lechner gegenüber der APA. Für diesen grundlegenden Quantenalgorithmus, der bei Anwendungen wie Kryptographie, Finanzmodellierung oder Materialwissenschaft zum Einsatz kommt, habe dies „eine Verdoppelung der verarbeiteten Daten bei gleicher Qualität der Antwort“ bedeutet.

Konkret verarbeitete die „Parity Twine-Architektur“ von ParityQC 52 Qubits des IBM-Quantenchips und verdoppelte damit fast den bisherigen, vor zwei Jahren aufgestellten Rekord für diese Aufgabe mit 27 Ionenfallen-Qubits. Es gehe aber nicht nur darum, die Qubits zu verdoppeln, sondern den vollen Algorithmus auszuführen und das richtige Ergebnis zu produzieren, betonte der Quantenphysiker. „Wenn wir alle 156 Qubits verwendet hätten, wären die Fehler vom IBM-Chip so groß gewesen, dass wir kein Ergebnis bekommen hätten“, erklärt Lechner, warum nicht das volle Qubit-Potenzial des IBM Quantum Heron-Prozessors genutzt wurde. Der Rekord sei nur machbar gewesen, „weil wir die beste Architektur mit der besten Hardware verbunden haben“.