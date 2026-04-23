Bluechip26 bringt Entscheidungsträger aus Bankwesen, Regulierung, Payment, Web3, Technologie und Investment zusammen – mit klarem Schwerpunkt auf Sicherheit, Vertrauen und Standards im digitalen Finanzwesen.

Bluechip26 behandelt folgende Schwerpunktthemen:

Sicherheit & Risikomanagement digitaler Assets

Stablecoins & neue Zahlungsinfrastrukturen

Regulatorische Entwicklungen & Governance

Schnittstellen zwischen Banken, Payment-Anbietern & Web3

Praktische Sicherheitslösungen & Best Practices

Im Rahmen der Konferenz werden erstmals Bluechip Awards in vier Kategorien vergeben. Ausgezeichnet werden Projekte, Unternehmen und Initiativen, die einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit, Transparenz und Vertrauensbildung im Crypto- und Digital-Asset-Sektor leisten.

Christian Wolf, Head of Strategic Partnerships & Ecosystems bei der RBI, erklärt: "Digitale Assets und neue Formen der Wertübertragung bieten enormes Potenzial – aber nur, wenn Sicherheit und Compliance von Beginn an integriert sind. Bluechip26 schafft den Rahmen, um diese Fragen gemeinsam mit den relevanten Marktteilnehmern in der notwendigen Tiefe zu adressieren."

Michael Brönner, Country Manager von Mastercard Österreich, ergänzt: "Der Zahlungsverkehr befindet sich im Wandel. Stablecoins und programmierbare Zahlungen werden weltweit als Bausteine für effizientere Settlement- und Cross-Border-Prozesse geprüft. Entscheidend ist, dass diese Innovationen auf belastbaren Sicherheits- und Governance-Standards basieren."

Wien stärkt seine Rolle als europäischer Hub für regulierte Crypto-Dienstleister. In Österreich wurden kürzlich MiCAR/CASP-Zulassungen an mehrere Unternehmen vergeben, darunter Bitpanda, Bybit EU, AMINA EU, Cryptonow, KuCoin EU, 21bitcoin und Coinfinity.

Benjamin Levit, CEO von Bluechip, betont: "Wien hat sich als Standort für regulierte Crypto-Player zu einem Hotspot entwickelt, mit mehreren MiCAR-Zulassungen und kontinuierlichem Ausbau des Ökosystems. Dass internationale Börsen nun Wien als geplanten EU-Standort wählen, stärkt den Hub zusätzlich. Gleichzeitig rücken Stablecoins und dezentrale Zahlungsschienen näher an die Mainstream-Infrastruktur – unser Fokus auf Crypto-Sicherheit ist daher nicht nur relevant, sondern zentral für die nächste Phase der Adoption."

Super Early Bird-Tickets und Award-Nominierungen auf: conference.bluechip.org