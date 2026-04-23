Die führende Crypto Safety Conference ist am 10./11. November 2026 zum zweiten Mal in Wien.
Nach dem Erfolg von Bluechip25 und der sichtbaren Standortdynamik rund um regulierte Digital-Asset-Player, kündigt Bluechip die Neuauflage seiner Leitveranstaltung an: Bluechip26 – The Crypto Safety Conference findet am 10. und 11. November 2026 erneut in Wien statt. Raiffeisen Bank International (RBI) und Mastercard sind wieder Hauptpartner. Mitveranstaltet wird die Konferenz von Outrun, come in und punktgenau.PR.
Bluechip26 bringt Entscheidungsträger aus Bankwesen, Regulierung, Payment, Web3, Technologie und Investment zusammen – mit klarem Schwerpunkt auf Sicherheit, Vertrauen und Standards im digitalen Finanzwesen.
Bluechip26 behandelt folgende Schwerpunktthemen:
Sicherheit & Risikomanagement digitaler Assets
Stablecoins & neue Zahlungsinfrastrukturen
Regulatorische Entwicklungen & Governance
Schnittstellen zwischen Banken, Payment-Anbietern & Web3
Praktische Sicherheitslösungen & Best Practices
Im Rahmen der Konferenz werden erstmals Bluechip Awards in vier Kategorien vergeben. Ausgezeichnet werden Projekte, Unternehmen und Initiativen, die einen maßgeblichen Beitrag zur Sicherheit, Transparenz und Vertrauensbildung im Crypto- und Digital-Asset-Sektor leisten.
Christian Wolf, Head of Strategic Partnerships & Ecosystems bei der RBI, erklärt: "Digitale Assets und neue Formen der Wertübertragung bieten enormes Potenzial – aber nur, wenn Sicherheit und Compliance von Beginn an integriert sind. Bluechip26 schafft den Rahmen, um diese Fragen gemeinsam mit den relevanten Marktteilnehmern in der notwendigen Tiefe zu adressieren."
Michael Brönner, Country Manager von Mastercard Österreich, ergänzt: "Der Zahlungsverkehr befindet sich im Wandel. Stablecoins und programmierbare Zahlungen werden weltweit als Bausteine für effizientere Settlement- und Cross-Border-Prozesse geprüft. Entscheidend ist, dass diese Innovationen auf belastbaren Sicherheits- und Governance-Standards basieren."
Wien stärkt seine Rolle als europäischer Hub für regulierte Crypto-Dienstleister. In Österreich wurden kürzlich MiCAR/CASP-Zulassungen an mehrere Unternehmen vergeben, darunter Bitpanda, Bybit EU, AMINA EU, Cryptonow, KuCoin EU, 21bitcoin und Coinfinity.
Benjamin Levit, CEO von Bluechip, betont: "Wien hat sich als Standort für regulierte Crypto-Player zu einem Hotspot entwickelt, mit mehreren MiCAR-Zulassungen und kontinuierlichem Ausbau des Ökosystems. Dass internationale Börsen nun Wien als geplanten EU-Standort wählen, stärkt den Hub zusätzlich. Gleichzeitig rücken Stablecoins und dezentrale Zahlungsschienen näher an die Mainstream-Infrastruktur – unser Fokus auf Crypto-Sicherheit ist daher nicht nur relevant, sondern zentral für die nächste Phase der Adoption."
Super Early Bird-Tickets und Award-Nominierungen auf: conference.bluechip.org
Über Bluechip26 und die Organisationspartner
Bluechip26 – The Crypto Safety Conference ist Europas führendes Forum für Sicherheit, Compliance und institutionelle Standards digitaler Vermögenswerte. Hauptpartner sind Raiffeisen Bank International (RBI) und Mastercard.
Organisiert wird die Konferenz von einem Konsortium spezialisierter Partner:
Bluechip – weltweit erste unabhängige Ratingagentur für Stablecoins mit transparenten Risikoanalysen
Outrun – Wiener Strategieberatung für Web3-Infrastruktur, Markteintrittsstrategien und Stablecoin-Integrationen
come in – Agentur für Eventarchitektur und digitale Transformation zwischen Finanzwelt und Web3
punktgenau.PR – Boutique-Beratung für strategische Medienarbeit und Positionierung in Technologie und Finanzen
Gemeinsam verfolgen die Partner das Ziel, Wien als internationalen Standort für regulierte digitale Finanzmärkte zu stärken und den Dialog zwischen Regulierungsbehörden, Finanzinstituten und Technologie-Anbietern zu fördern.