Vom Tabu zum Innovationsmotor

TREND: Krieg in der Ukraine und im Iran, dazu ein unberechenbarer US-Verbündeter. Was bedeutet diese Zeitenwende für Europas Forschung?

Henrietta Egerth: Die neue geopolitische Lage zwingt Europa zu einer strategischen Neuausrichtung. Die EU will bis 2030 rund 800 Milliarden Euro in Sicherheit und Verteidigung investieren. Dabei geht es nicht nur um militä­rische Fähigkeiten, sondern auch um technologische Innovation und wirtschaftliche Wertschöpfung. Denn in ­allen diesen Segmenten muss Europa unabhängiger werden.

Karin Tausz: Als technologieneutrale Förderagentur liegt der Fokus der FFG klar auf zivilen Anwendungen. Aber viele Innovationen haben Dual-Use-Potenzial, sind also sowohl für zivile als auch für militärische Anwendungen geeignet. Wir reden hier also nicht von Waffen, sondern von einer sehr breiten Palette an Forschungsfeldern. Das reicht von neuen Textilien über ­sichere Bankkonten bis hin zu Digitalisierungstechnologien.

Welche Technologien stehen aktuell besonders im Fokus?

Tausz: Besonders relevant sind Halbleiter und Mikroelektronik, neue Materialien und Antriebssysteme, künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Robotik, Energie, Quantenkommunikation sowie Luft- und Raumfahrttechnologien. Investitionen in Dual-Use-Technologien sind Investitionen, von denen die gesamten Wirtschaft profitiert und die ­Resilienz unserer Gesellschaft gestärkt wird. Unsere Aufgabe als Förderagentur ist es, Unternehmen und Forschungseinrichtungen dabei zu unterstützen, dieses Potenzial zu heben.

Egerth: Start-ups und große Technologieunternehmen spielen dabei eine immer wichtigere Rolle und treiben Innovationen in der Luft- und Raumfahrt, bei KI, autonomen Systemen oder Quantentechnologien voran. Das verändert die Dynamik in diesem Bereich stark.

Was bedeutet das für die ­Forschungsförderung?

Egerth: Sicherheit und Verteidigung sind zu einer europäischen Priorität geworden, und Dual-Use bekommt erstmals eine strategische Rolle in der europäischen Forschungsförderung. Die Einrichtung des European Defense Funds (EDF) und eine Öffnung des Horizon-Programms für Dual-Use-Forschung sind ­deshalb sinnvoll und notwendig.

Welche Rolle kann Österreich dabei spielen?

Tausz: Das Interesse heimischer Unternehmen ist deutlich gestiegen. Als nationaler Kontaktpunkt für den EDF sehen wir, dass immer mehr Unternehmen und Forschungseinrichtungen den Zugang zu diesem wachsenden Markt suchen. Die Zahl erfolgreicher öster­reichischer Beteiligungen hat sich seit 2021, dem ersten Ausschreibungsjahr des EDF, bis 2024 verdreifacht. Auch Universitäten zeigen zunehmendes Interesse, wettbewerbsfähige Produkte und Leistungen zu entwickeln.

Egerth: Das Thema ist ja nicht ganz neu. Aber in Österreich haben historische Erfahrungen und eine bestimmte Weltanschauung lange dazu geführt, dass man über militärische oder verteidigungsbezogene Forschung weniger offen gesprochen hat. Getrieben durch die geopolitischen Entwicklungen erleben wir jetzt aber einen klaren Paradigmenwechsel.

Hat Österreich durch diesen Spätstart entscheidende Nachteile?

Egerth: Wir haben frühzeitig gehandelt und nationale Programme bereits zu einem Zeitpunkt gestartet, als das Thema noch weniger im Fokus stand. Deshalb sind österreichische Unternehmen und Forschungseinrichtungen heute in europäischen Konsortien gut integriert. Ohne diese Vorarbeit wären wir beim EDF nicht so stark vernetzt.

Bedeutet die stärkere Fokussierung auf Dual-Use auch mehr Fördergeld?

Tausz: Entscheidend ist, wie Förderungen wirksam eingesetzt werden. Die österreichische Industriestrategie setzt die Priorität klar auf die genannten Schlüsseltechnologien, das ist maßgeblich auch für die Fokussierung der Forschungsförderungen. Dual-Use ist ein Querschnittsthema. Daher erwarten wir kurzfristig keine massiven Verschiebungen der ­nationalen Fördermittel hin zu sicherheitsrelevanter Grundlagenforschung, sondern hin zur Berücksichtigung von Dual-Use in den relevanten Anwendungsfeldern.

Es gibt auch Kritik an einer „Militarisierung“ der Forschung. Zu Recht?

Egerth: Wichtig ist, dass Forschungsfreiheit und wissenschaftliche Autonomie gewahrt bleiben. Zu starre Vorgaben oder politische Einflussnahme dürfen nicht dazu führen, dass die Freiheit der Forschung eingeschränkt wird.

Was bedeutet der neue Kurs Europas langfristig wirtschaftlich?

Tausz: Wenn Europa diesen Weg konsequent geht, kann daraus eine neue wirtschaftliche Basis und ein Schub für die Innovationskraft Österreichs entstehen. Anders gesagt: Nicht zu handeln wäre das größte Risiko. Unternehmen, die in diesem Bereich erfolgreich Aufträge erhalten, erarbeiten sich damit Wettbewerbsvorteile in vielen Anwendungsfeldern. Daher ist es auch für österreichische Unternehmen wichtig, Dual-Use als Chance zu nutzen.

Egerth: Die Zeitenwende in der ­europäischen Verteidigung ist keine Bedrohung, sondern vor allem auch eine große Chance. Eine Chance für technologische Fortschritte, wirtschaftliches Wachstum und für Europas strategische Unabhängigkeit.