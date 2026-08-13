Das lesen Sie in der neuen trend.EDITION

„Es ist frustrierend, zu sehen, was wir alles können, und zu wissen, dass wir hier nicht alles so einfach realisieren werden können", meint KI-Forscher Sepp Hochreiter im großen trend-Interview. Der Linzer KI-Professor und Gründer des Start-ups NXAI spricht über den Ausbruch von KI-Agenten als PR-Gag, Roboter, die aus Erfahrungen klüger werden, und sein Dilemma, falls ihm US-Investoren einmal viel Geld für seine Erfindungen anböten.

Außerdem finden Sie in der neuen trend.EDITION einen thematischen Schwerpunkt zum Europäischen Forum Alpbach, das zwischen 24. August und 4. September in Tirol stattfinden wird: Die Neos-Abgeordnete Anna Stürgkh sitzt seit 2024 im Europäischen Parlament. Sie gibt Einblick in den Parlamentsalltag und zeigt, welche ungewöhnlichen Allianzen zur Arbeit in Brüssel gehören. Und Flughafen-Chef Günther Ofner übt scharfe Kritik an der „linksgrün-getriebenen bürokratischen Planwirtschaft“ der EU.

Wie ein geheimnisvoller Schweizer Familienkonzern durch die BP-Tankstellen-Übernahme zum zweitgrößten heimischen Markenanbieter aufsteigt, lesen Sie zudem in der neuen trend.EDITION. Und warum zurück zum Ex - zumindest im Recruiting - ein boomender Trend unter Arbeitnehmer:innen ist.

Die neue trend.EDITION ist ab morgen, 14. August 2026, erhältlich.

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