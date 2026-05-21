Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

„Seit dem Durchbruch generativer KI boomt das Valley wieder“, sagt Sead Ahmetović, CEO von WeAreDevelopers, Veranstalter der weltweit größten Entwicklerkonferenz in Berlin über den Tech-Sektor in den USA. So geht es in der Covergeschichte des aktuellen trend.PREMIUM. um die Streitfrage, wie in der heimischen Außenwirtschaft die USA – vor allem seit den letzten eineinhalb Jahren – einzuschätzen ist.

Verkehrsminister Peter Hanke hat der ÖBB eine Strukturreform verordnet. Wie diese genau aussehen soll, hat Redakteur Markus Groll für trend.PREMIUM recherchiert.

AUA-Chefin Annette Mann bleibt bei der Diskussion um die Flugabgabe auf Konfrontationskurs – auch wenn die Chancen für eine Senkung der „Ticketsteuer“ im Finale der Doppelbudget-Verhandlungen von Finanzminister Markus Marterbauer gering sind, wie aus dem Interview von Angelika Kramer mit der Airline-Managerin und aus der flankierenden Analyse herauszulesen ist.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, dem 22. Mai 2026, erhältlich.

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