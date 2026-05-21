Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

In der neuen trend.PREMIUM-Ausgabe geht es um die Frage, warum es Start-ups und Großkonzerne weiter ins Trump-Land zieht und was das mit KI zu tun hat.
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„Seit dem Durchbruch generativer KI boomt das Valley wieder“, sagt Sead Ahmetović, CEO von WeAreDevelopers, Veranstalter der weltweit größten Entwicklerkonferenz in Berlin über den Tech-Sektor in den USA. So geht es in der Covergeschichte des aktuellen trend.PREMIUM. um die Streitfrage, wie in der heimischen Außenwirtschaft die USA – vor allem seit den letzten eineinhalb Jahren – einzuschätzen ist.
Verkehrsminister Peter Hanke hat der ÖBB eine Strukturreform verordnet. Wie diese genau aussehen soll, hat Redakteur Markus Groll für trend.PREMIUM recherchiert.
AUA-Chefin Annette Mann bleibt bei der Diskussion um die Flugabgabe auf Konfrontationskurs – auch wenn die Chancen für eine Senkung der „Ticketsteuer“ im Finale der Doppelbudget-Verhandlungen von Finanzminister Markus Marterbauer gering sind, wie aus dem Interview von Angelika Kramer mit der Airline-Managerin und aus der flankierenden Analyse herauszulesen ist.
Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, dem 22. Mai 2026, erhältlich.
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