Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Die neue Covergeschichte präsentiert die 100 mächtigsten Business-Frauen Österreichs und analysiert, warum Unternehmen in Krisenzeiten auf Frauen an der Spitze setzen.

Außerdem in der neuen Ausgabe: Was Österreichs Manager zu einem Jahr türkis-rot-pinker Bundesregierung sagen. Der Tenor der trend-Umfrage unter zwölf CEOs heimischer Unternehmen zur Regierungszwischenbilanz lautet: Die erhoffte Wende ist noch nicht in Sicht.

Wie die Österreicher:innen die Gesundheitsversorgung bewerten und warum uns bald eine Recyclingkrise drohen könnte, sind weitere Themen, die Sie in der neuen Ausgabe lesen können.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, dem 6. März 2026, erhältlich.

