Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger spricht im trend-Interview über Hürden bei der Sanierung Österreichs, heimische Exporteure zwischen USA und China, ein Jahr Schwarz-Rot-Pink, chinesische Züge und ihre Absage an Reichensteuern.

Außerdem zu lesen: Die Westbahn weitet mit Service, Chinazügen und neuer Strecke unbeirrt ihr Revier aus. Das heizt den Wettbewerb zur ÖBB weiter an.

Und der Wiener Gastronomie geht es so gut wie lange nicht mehr. Der trend weiß, wohin die Kulinarikreise der Topgastronomen geht.

Der neue trend.PREMIUM ist ab morgen, 20. Februar 2026, erhältlich.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe