Warum nachhaltige Aktien ein Comeback erleben

Nachhaltige Anleger haben schwere Jahre hinter sich. Steigende Zinsen, eine starke Performance fossiler Energieunternehmen und geopolitische Krisen setzten ESG-Strategien stark zu. Die Trump-Regierung in den USA wettert gegen Nachhaltigkeit, weil sie damit „Wokeness“ verbindet. In Europa belasteten wiederum Regulierung und Green­washing-Vorwürfe das Vertrauen – und die Performance. Wer nach den ESG-Kriterien, also Ecological, Social und Governance, in nachhaltige Aktien, Fonds oder ETFs investiert hat, musste schwere ­Verluste einstecken. Doch jetzt ist der Stimmungsumschwung da.

Der MSCI World Socially Responsible Index etwa zählt zu den angesehenen Messgrößen in Sachen Nachhaltigkeit. Er schließt Unternehmen aus den Bereichen Rüstung, fossile Brennstoffe oder Tabak aus. Seit Jahresbeginn hat er bereits um acht Prozent zugelegt. In einem Jahr um 15 Prozent.

Das Comeback der grünen Geldanlage hat mehrere Gründe: Zum einen wird die Bedeutung von erneuerbaren Energiequellen immer größer. Zum anderen ­werden auch die anderen ESG-Kriterien, sozial und gerecht, im Wirtschaftsleben immer wichtiger. Unternehmen übertreffen sich förmlich mit ihren Bemühungen, Mitarbeitenden ein optimales Arbeitsumfeld zu bieten. Und die Korruptionsbekämpfung ist mittlerweile auch in vielen osteuropäischen Ländern klar ­angekommen.

Auch E-Mobilität ist ein Treiber des Wandels: In Ländern wie Japan, Korea und Neuseeland haben sich die Zu­lassungen von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. In Europa hinkt das Wachstum jedoch noch hinterher.

Nicht zuletzt ist Wassermanagement zu einem wichtigen Green Biz geworden. Das global immer knapper werdende Gut hat finanzielle Auswirkungen für die meisten Unternehmen – es gibt kein Geschäftsmodell, das direkt oder indirekt ohne Wasser auskommt. Wasserverknappung kann sowohl zu höheren Kosten als auch zu einer kompletten Stilllegung der Produktionsstätte bzw. des Transports führen.