Warum die größten Kostensenkungsprogramme scheitern – und was erfolgreiche Unternehmen anders machen

Kaum ein Vorstandsgespräch kommt derzeit ohne das Thema Kostensenkung aus. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind anspruchsvoll, Margen geraten unter Druck und Investoren erwarten schnelle Verbesserung. Entsprechend werden Budgets gekürzt, Einsparziele definiert und Programme aufgesetzt.

Dennoch bleibt der nachhaltige Erfolg häufig aus. Nach anfänglichen Verbesserungen steigen die Kosten wieder, Organisationen fallen in alte Muster zurück und der nächste Ruf nach Einsparungen folgt oft schneller als geplant. Der Grund liegt selten in mangelndem Engagement. Viel häufiger wird an den falschen Stellschrauben gedreht.

Kostensenkung ist keine einmalige Maßnahme und schon gar keine Verhandlungstechnik. Sie ist eine unternehmerische Disziplin, die Analyse, Mut zur Veränderung und vor allem konsequente Umsetzung verlangt.

Im Einkauf besteht ein häufiger Fehler darin, Kosten ausschließlich über den Preis zu betrachten und lediglich „härter zu verhandeln“. Natürlich ist ein besser verhandelter Preis positiv. Doch der Preis ist nur ein Bestandteil der tatsächlichen Kosten. Überspezifizierung, Qualitätskosten, Lagerbestände, Komplexität, Kapitalbindung oder ineffiziente Abläufe bleiben oft unangetastet – obwohl dort häufig deutlich größere Potenziale liegen.

Ein einfaches Beispiel: Ein Unternehmen entscheidet sich für den günstigsten Lieferanten und spart drei Prozent beim Einkaufspreis. Gleichzeitig steigen Reklamationen, interne Abstimmungen nehmen zu und zusätzliche Sicherheitsbestände werden aufgebaut. Auf dem Papier wurde vermeintlich gespart. Tatsächlich sind die Gesamtkosten gestiegen.