Warum die größten Kostensenkungsprogramme scheitern – und was erfolgreiche Unternehmen anders machen

Viele Kostensenkungsprogramme bringen nur kurzfristige Erfolge, bevor die Kosten erneut steigen. Warum nachhaltige Einsparungen weit über Preisverhandlungen und Personalabbau hinausgehen, welche Potenziale in Einkauf und Supply Chain oft ungenutzt bleiben und weshalb strukturelle Veränderungen sowie konsequentes Change Management entscheidend für den langfristigen Unternehmenserfolg sind.
Kaum ein Vorstandsgespräch kommt derzeit ohne das Thema Kostensenkung aus. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind anspruchsvoll, Margen geraten unter Druck und Investoren erwarten schnelle Verbesserung. Entsprechend werden Budgets gekürzt, Einsparziele definiert und Programme aufgesetzt.
Dennoch bleibt der nachhaltige Erfolg häufig aus. Nach anfänglichen Verbesserungen steigen die Kosten wieder, Organisationen fallen in alte Muster zurück und der nächste Ruf nach Einsparungen folgt oft schneller als geplant. Der Grund liegt selten in mangelndem Engagement. Viel häufiger wird an den falschen Stellschrauben gedreht.
Kostensenkung ist keine einmalige Maßnahme und schon gar keine Verhandlungstechnik. Sie ist eine unternehmerische Disziplin, die Analyse, Mut zur Veränderung und vor allem konsequente Umsetzung verlangt.
Im Einkauf besteht ein häufiger Fehler darin, Kosten ausschließlich über den Preis zu betrachten und lediglich „härter zu verhandeln“. Natürlich ist ein besser verhandelter Preis positiv. Doch der Preis ist nur ein Bestandteil der tatsächlichen Kosten. Überspezifizierung, Qualitätskosten, Lagerbestände, Komplexität, Kapitalbindung oder ineffiziente Abläufe bleiben oft unangetastet – obwohl dort häufig deutlich größere Potenziale liegen.
Ein einfaches Beispiel: Ein Unternehmen entscheidet sich für den günstigsten Lieferanten und spart drei Prozent beim Einkaufspreis. Gleichzeitig steigen Reklamationen, interne Abstimmungen nehmen zu und zusätzliche Sicherheitsbestände werden aufgebaut. Auf dem Papier wurde vermeintlich gespart. Tatsächlich sind die Gesamtkosten gestiegen.
Ebenso entscheidend ist der Unternehmenskontext. Ein Unternehmen in einer akuten Liquiditätskrise muss anders handeln als eines, das kontinuierlich auf Wachstumskurs ist. Während in einer Restrukturierung schnelle Liquidität und strukturelle Anpassungen gefragt sind, kann ein wachstumsorientiertes Unternehmen bewusst höhere Kosten in Kauf nehmen, wenn dadurch Skalierbarkeit und Lieferfähigkeit ermöglicht werden oder Innovationskraft entsteht. Wer für jede Situation dieselbe Hebel im Einkauf anwendet, wird kein optimales Ergebnis erzielen.
Auf der anderen Seite zielt Kostensenkung sehr oft eindimensional auf Personalkosten ab. Tatsächlich machen in vielen Unternehmen Ausgaben für Material und Dienstleistungen den deutlich größeren Anteil der Gesamtkosten aus und bieten erhebliches Optimierungspotenzial.
Ein Produktionsunternehmen plante beispielsweise den Abbau von Stellen, um seine Kostenziele zu erreichen. Eine detaillierte Analyse zeigte jedoch, dass deutlich attraktivere Potenziale in Einkauf und Supply Chain lagen: über Jahre gewachsene Lieferantenstrukturen, identische Bauteile mit unterschiedlichen Spezifikationen und ein kaum gesteuertes Einkaufsvolumen verursachten erhebliche Mehrkosten. Durch Re-Spezifizierung, die Bündelung von Bedarfen, professionelle Prozess Veränderungen im Lieferantenportfolio konnten Einsparungen erzielt werden, die das ursprüngliche Ziel übertrafen. Das Unternehmen stellte sogar Personal ein, das sich ausschließlich mit der kontinuierlichen Identifikation und Abarbeitung von Kostensenkungsmaßnahmen beschäftigt.
Das bedeutet nicht, dass Personalkosten grundsätzlich tabu sind. Es bedeutet lediglich, dass Kostensenkungsprogramme dort starten sollten, wo die größten wirtschaftlichen Hebel liegen.
Die größten Einsparungen entstehen in der Regel selten durch Optimierung bestehender Abläufe, sondern durch das konsequente Hinterfragen etablierter Strukturen. Genau hier müssen Unternehmen allerdings ihre Komfortzone verlassen. Denn wirkliche Veränderungen betreffen Verantwortlichkeiten, Arbeitsweisen und oftmals auch langjährige Überzeugungen.
Hier kommt der entscheidende Faktor Mensch ins Spiel. Kostensenkungsprogramme scheitern nur selten an schlechten Excel-Tabellen. Sie scheitern daran, dass Veränderungen nicht verstanden, nicht akzeptiert oder nicht konsequent umgesetzt werden. Mitarbeitende erleben Veränderungen häufig als Bedrohung, während das Management vor allem Chancen sieht. Diese Lücke lässt sich nicht durch zusätzliche Reports schließen, sondern nur durch professionelles Change Management.
Wer Menschen frühzeitig einbindet, Ziele nachvollziehbar erklärt und Veränderungen konsequent begleitet, erhöht die Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Ergebnisse erheblich.
Am Ende gilt eine einfache Erkenntnis: Kurzfristig Kosten zu reduzieren ist vergleichsweise einfach, aber riskant. Nachhaltige Kostensenkung ist deutlich anspruchsvoller, dafür wirtschaftlich ertragreicher. Sie verlangt den Mut, bestehende Denkweisen zu hinterfragen, Entscheidungen auf Basis von Transparenz zu treffen und Veränderungen konsequent umzusetzen.
Die erfolgreichsten Unternehmen sparen deshalb nicht nur dort, wo schnelle Effekte darstellbar sind. Sie investieren in strukturelle Veränderungen, die langfristig den größten Unterschied machen.
Ein Spezialist für eine optimierte Supply Chain
Supply Chain Partners (SCP) wurde 2019 von den drei Fachexperten Boris Blazej, Ernst Fabian und Alexander Steinhart in Wien gegründet und bietet eine auf Supply Chain (Planung, Einkauf und Logistik) spezialisierte strategische und operative Beratung und Begleitung an.
Dazu wurde eine eigene Business Intelligence Plattform namens SCIO® für mehr Transparenz und bessere Entscheidungsfindung in der Supply Chain entwickelt.
Zu Ihren Kunden zählen viele renommierte Unternehmen aus Industrie und dem öffentlichen Bereich.