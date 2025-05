Wozu brauche ich BI, wenn ich SAP habe und gut beherrsche?

Die Ergänzung guter ERP-Systeme wie SAP um moderne BI-Tools erhöht die Qualität, Aussagekraft, Anmutung und Flexibilität von Analysen, wodurch strategische Arbeit erst möglich oder jedenfalls wirksamer und effizienter wird. Die ERP-Module von SAP sind primär operative Arbeitssysteme, die Kernprozesse wie Einkauf, Produktion oder Finanzwesen in Echtzeit verwalten. Die immer besseren und attraktiveren Analysemöglichkeiten unterstützen die operative Prozessteuerung dabei immer besser und bieten auch rudimentäre BI-Funktionalität. Dezidierte BI-Tools ergänzen diese operative Funktionalität für die strategische Arbeit, da sie eine breitere Auswahl an Daten und flexiblere Gestaltungen der Auswertung ermöglichen. Sie sprechen zudem einen erweiterten Benutzerkreis an und erlauben die Betrachtung übergreifender Dimensionen. Diese Flexibilität und Übersichtlichkeit sind mit einem klassischen ERP-System allein in dieser Form kaum zu erreichen und machen BI-Tools zur unverzichtbaren Ergänzung, um wertstiftender nutzbar zu machen.