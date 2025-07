Versorgung neu gedacht – wie Pandemieerfahrung den Anstoß zur zentralen Versorgung mit Wirtschaftswaren gab

Josef Newertal :

Die kritischen Erfolgsfaktoren waren meiner Meinung nach drei Dinge.

Erstens, dass wir ein Lager finden mussten, welches die Größe hat, alle Wirtschaftswaren des Wiener Gesundheitsverbundes aufnehmen zu können. Das ist trotz der Größe der Stadt Wien gar nicht so einfach gewesen. Wir haben dann mit dem Hafen Wien einen sehr kompetenten Partner gefunden, der nicht nur die Lagerflächen zur Verfügung stellt, sondern auch Kompetenz und Erfahrung in der Lagerbewirtschaftung hat.

Die zweite große Hürde in dem Projekt war – und ist natürlich nach wie vor – die Unterstützung der einzelnen Führungskräfte an den Standorten zu bekommen, denn so ein zentrales Lager funktioniert nur dann, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Standorte dieses Lager akzeptieren, unterstützen und als gemeinsame Organisation im Wiener Gesundheitsverbund sehen. Das „buy-in“ war sicher eine der größten Herausforderungen in dem ganzen Prozess.

Die dritte Herausforderung war, dass es im Wiener Gesundheitsverbund kein zentrales Logistikteam gegeben hat. Die notwendigen Kompetenzen zum Betrieb eines derart großen Lagers waren schlicht nicht vorhanden. Aus diesem Grund mussten wir eine eigene Organisation und Know-how aufbauen. Es galt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, die ein derart großes Lager und die Bestellungen der Kliniken managen können. Ich bin sehr stolz auf das neue Team, das die Verantwortung übernommen hat, dass alle Kliniken die Produkte bekommen, die sie brauchen.