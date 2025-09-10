Wo die Euros „auf der Straße“ liegen – Nebenschauplätze mit Potenzial in der Transportlogistik

Sie möchten mehr über das Thema Kostenreduktion in der Leergutlogistik erfahren? Dann registrieren Sie sich für das KOSTENLOSE WEBINAR am Dienstag, den 23. September 2025 von 11:00 bis 12:00 Uhr – die Teilnahme ist einfach via Zoom möglich.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur ANMELDUNG finden Sie hier: https://www.scpartners.at/events/kostenreduktion_in-der-leergutlogistik/