KI im Einkauf: Was heute möglich ist - und worauf es ankommt

Boris Blazej :

KI setzt an einer zentralen Herausforderung vieler Unternehmen an: der wachsenden Menge und Komplexität von Informationen. Daten, Dokumente, E-Mails, Berichte und Marktinformationen müssen laufend erfasst, strukturiert, ausgewertet und für Entscheidungen aufbereitet werden. KI kann diese Tätigkeiten beschleunigen und Mitarbeitende gezielt unterstützen. Gleichzeitig ist die Technologie heute leichter zugänglich und zunehmend in bestehende Systeme integriert. Dadurch wächst die Erwartung, Routineaufgaben zu reduzieren, Wissen schneller verfügbar zu machen und Entscheidungen besser vorzubereiten.

Dem stehen Fragen zur Verlässlichkeit der Ergebnisse, zum Umgang mit sensiblen Daten, zu notwendigen Kompetenzen und zu Veränderungen von Rollen und Arbeitsweisen gegenüber. Dieses Spannungsfeld aus Hype, Hoffnung und Sorge zeigt sich besonders deutlich in informations- und abstimmungsintensiven Bereichen wie dem Einkauf.