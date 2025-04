Flexible Lösung für Business Intelligence in Einkauf und Supply Chain

Business Intelligence ist für moderne Unternehmen unverzichtbar. Die systematische Erfassung, Analyse und Nutzung von Daten ermöglichen insbesondere im Einkauf und Supply Chain Management gezielte Optimierungen, schaffen die Basis für fundierte strategische Entscheidungen und können so nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen.

Das Problem: Standard-Software ist nicht an den individuellen Reifegrad der jeweiligen Organisation und deren Prozesse angepasst. Das kann dazu führen, dass die Technologie kaum genutzt wird und im Endeffekt mehr Kosten verursacht als einspart. Hier setzt SCIO – die BI-Lösung der Supply Chain Partners – an: Sie zielt darauf ab, Unternehmen die richtigen Tools und Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen und sie so in ihrer prozessualen und technologischen Weiterentwicklung optimal zu unterstützen.