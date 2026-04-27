Spitzenforschung zeigt Wirkung

Wirkung. Österreich zählt zu den ­forschungsstärksten Ländern Europas. 16,1 Milliarden Euro flossen zuletzt in Forschung und Entwicklung, die Forschungsquote liegt mit 3,35 Prozent des BIP auf einem historischen Höchststand. Doch Spitzenwerte allein reichen nicht. Die entscheidende Frage lautet: Wie wird aus wissenschaftlichen Erkenntnissen wirtschaftliche Wirkung? Genau darum geht es beim Houskapreis.

Seit 2005 zeichnet die B&C Privat­stiftung mit dem von ihr initiierten Preis Projekte aus, die den Transfer von der Forschung in die Praxis erfolgreich meistern. Mit einem Gesamtpreisgeld von 760.000 Euro gilt er als Österreichs größter privat vergebener Preis für anwendungsnahe Forschung. Im Fokus stehen Innovationen, die nicht bloße Theorie bleiben, sondern konkrete Wirkung entfalten: in Unternehmen, Technologien oder gesellschaftlichen Anwendungen.

Auszeichnung. Den Höhepunkt bildet die festliche Preisverleihung, bei der die goldene Houskapreis-Statue für herausragende Forschungsleistungen vergeben wird. Diese fand heuer am 21. April 2026 im MuseumsQuartier in Wien statt.

Die Stiftungsvorstände Erich Hampel, ­Wolfgang Hofer und Birgit Noggler begrüßten rund 400 geladene Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft und Bildung.

Spitzenforschung. Im Zentrum des Abends standen die prämierten Projekte aus den Bereichen Hochschulforschung, außeruniversitäre Forschung sowie Forschung und Entwicklung in kleinen und mittleren Unternehmen. Heuer wurden pro Kategorie erstmals drei Forschungsprojekte nominiert, die damit allesamt als Gewinner hervorgingen. Der erste Platz ist mit 150.000 Euro dotiert, der zweite mit 70.000 Euro und der dritte mit 30.000 Euro.

Die Auswahl der Projekte erfolgt in einem zweistufigen Verfahren durch Fachbeiräte und eine Jury aus anerkannten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Entscheidend sind dabei neben wissenschaftlicher ­Exzellenz insbesondere der Innovationsgrad, die wirtschaftliche Umsetzbarkeit und der konkrete Nutzen.

Schülerjury. Zusätzlich wurde der ­Mariella-Schurz-Preis vergeben: Schülerinnen und Schüler der Sir Karl Popper Schule bewerteten alle nominierten Einreichungen aus ihrer Perspektive und prämierten das beste Forschungsprojekt.

Bühne. Die Veranstaltung versteht sich nicht nur als Auszeichnung, sondern als Bühne für Wirkung. In Talkformaten ­berichteten frühere Preisträger und ­Anwender darüber, wie aus Forschung ­konkrete Anwendungen entstanden sind und welche Dynamik daraus für Wirtschaft und Gesellschaft entsteht. Diese Wirkung wird auch über den Abend ­hinaus gedacht: Mit einer Experimentierbox als Give-away ermöglicht die B&C Privatstiftung rund 100 Kindern die Teilnahme an der Kinderuni Wien und fördert so frühzeitig den Zugang zu Wissenschaft und Forschung.

Qualitätssiegel. Für die ausgezeichneten Forschungsteams bedeutet bereits die Auswahl für den Houskapreis einen entscheidenden Schritt: erhöhte Sichtbarkeit, neue Kooperationen und ein Qualitätssiegel, das weit über die Forschung hinaus wirkt. Für die Öffentlichkeit wiederum eröffnet der Houskapreis einen Einblick in jene Innovationen, die unsere Zukunft prägen, oft lange bevor sie im Alltag angekommen sind. So wird der renommierte Forschungspreis der B&C Privatstiftung zur Schnittstelle zweier Welten, die eng zusammenge­hören: Wissenschaft und Wirtschaft. Und genau darin liegt seine besondere Bedeutung für den Standort Österreich.