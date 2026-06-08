Abo

Wähle Technik. Wähle Fortschritt.

In Kooperation mit Polestar.
Subressort
Special
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
  1. home
  2. Specials
  3. Special

Die fortschreitende Digitalisierung macht auch vor Autos nicht Halt. Das kann den Alltag spürbar komfortabler, einfacher und sicherer machen – sofern die Technologien so designt und ins Fahrzeug eingebunden sind, dass sie echte Unterstützung bieten, anstatt abzulenken oder zu bevormunden.

Unsere Zusammenarbeit mit Google ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir das digitale Erlebnis in unseren Fahrzeugen kontinuierlich weiterentwickeln.

Sid OdedraHead of UI/UX bei Polestar

Bei Polestar werden Innovationen schon bei der Fahrzeugentwicklung mitgedacht, damit sie später nicht wie ein Add-on wirken, sondern nahtlos ins Fahrerlebnis einfließen. So wird im SUV-Coupé Polestar 4 der Rückspiegel durch einen hochauflösenden Bildschirm ersetzt, welcher das Echtzeitbild von einer auf dem Dach montierten Rückfahrkamera anzeigt und somit ein weitaus größeres Sichtfeld bietet als gängige moderne Autos.

Digitales Ökosystem

Sitzt man am Steuer des Polestar 4, wird man zum Zentrum eines digitalen Ökosystems, das auf die Optimierung des Fahrerlebnisses ausgelegt ist. Das rahmenlose 15,4-Zoll-Zentraldisplay bündelt Navigation, Infotainment und Fahrzeugeinstellungen, während das 10,2-Zoll-Fahrerdisplay und das 14,7-Zoll-Head-up-Display wichtige Informationen dort anzeigen, wo sie schnell erfassbar sind. So bleiben die Fahrenden stets aufs Wesentliche konzentriert: die Straße.

Blurred image background

15,4-Zoll-Zentraldisplay bündelt Navigation, Infotainment und Fahrzeugeinstellungen

Integrierte Google-Software

Um trotz zahlreicher Funktionen eine intuitive Bedienung zu ermöglichen, hat Polestar eine eigene Benutzeroberfläche mit klaren, leicht lesbaren Anzeigen sowie integrierten Google-Apps und -Diensten entwickelt. Die smarte Unterstützung macht sich schon vor Fahrtbeginn bemerkbar: So berücksichtigt Google Maps bei der Routenführung die Batteriereichweite. Der Google Assistant nimmt Sprachbefehle entgegen. Mit Google Gemini steht auch ein KI-Assistent zur Verfügung, der selbst komplexe Anfragen im natürlichen Gespräch beantwortet. Over-the-Air-Updates sorgen dafür, dass alles am neuesten Stand bleibt.

Fahrkomfort und Sicherheit

Die Assistenzsysteme nutzen die Fähigkeit des Polestar 4, seine Umgebung zu erfassen. Ein Mittelbereichsradar, 12 Kameras und 12 Ultraschallsensoren helfen, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und die Fahrt so sicherer und weniger anstrengend zu machen – mit gezielter Unterstützung und Entlastung in allen Fahrsituationen.

Probefahren und gewinnen

In Zusammenarbeit mit:
Entgeltliche Einschaltung.
Wähle besser PolestarElektromobilitätMobilität
Logo
trend. Abo

Nur jetzt ein ganzes Jahr trend. für nur €10,99 pro Monat!

Jetzt abonnieren!