Wähle Technik. Wähle Fortschritt.

Um trotz zahlreicher Funktionen eine intuitive Bedienung zu ermöglichen, hat Polestar eine eigene Benutzeroberfläche mit klaren, leicht lesbaren Anzeigen sowie integrierten Google-Apps und -Diensten entwickelt. Die smarte Unterstützung macht sich schon vor Fahrtbeginn bemerkbar: So berücksichtigt Google Maps bei der Routenführung die Batteriereichweite. Der Google Assistant nimmt Sprachbefehle entgegen. Mit Google Gemini steht auch ein KI-Assistent zur Verfügung, der selbst komplexe Anfragen im natürlichen Gespräch beantwortet. Over-the-Air-Updates sorgen dafür, dass alles am neuesten Stand bleibt.