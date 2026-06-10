„Wir wollen das spannendste Immobilienportal Österreichs sein“

IMMOunited-Gründer und -CEO Roland Schmid startet ein neues Immobilienportal mit innovativen Features – darunter erstmals in Österreich mit einer auf Grundbuchdaten basierenden Marktwertanalyse in Echtzeit.
Warum hat sich IMMOunited dazu entschieden, mit einem eigenen Immobilienportal zu starten?
Von behördlicher Seite wurde im Vorjahr verhindert, dass ich das von mir gegründete Unternehmen verkaufe. Danach haben wir uns intern überlegt, wie wir jetzt weitermachen. Dabei war klar: Der österreichische Endkundenmarkt eröffnet erhebliche Chancen. Nachdem wir bereits den Großteil der professionellen Marktteilnehmer auf dem Immobilienmarkt -erreichen, gehen wir jetzt in den B2C-Bereich. Daher haben wir in nur fünf -Monaten ein neues und einzigartiges Immobilienportal aufgebaut.
Immobilienportale gibt es bereits viele. Was ist Ihr USP?
Wir sind -Österreichs Grundbuchexperten und bieten Millionen von Transaktionsdaten, auch haben wir mit unserer Erfahrung in Bereichen wie Data Mining und IT eine besondere Stellung. Genau das ist unser USP: Mit unserer Echtzeit-Marktwertanalyse setzen wir erstmals in -Österreich einen neuen Standard in der Bepreisung der Objekte und bieten -damit einen einmaligen Mehrwert. Die User werden auf IMMOunited sofort sehen, ob ein Objekt teurer oder günstiger als sein Marktwert angeboten wird – basierend auf der Auswertung von tatsächlichen Grundbuchdaten anhand von Kaufverträgen. Auch wird die Lage – erstmals auf einem Immobilienportal in Österreich – sehr genau erkennbar sein, und auch Entfernungen von der nächsten Schule oder Bushaltestelle werden auf Basis echter Wegdaten ersichtlich sein. Zudem ermöglicht -IMMOunited, nach gewissen Merkmalen zu suchen, sich also beispielsweise nur Bauträgerwohnungen anzeigen zu lassen, die zwei Zimmer und einen Balkon haben und in Wien innerhalb von zehn Minuten Fußweg zu einer U-Bahn-Station liegen. Dazu kommen weitere einmalige Features auf Basis unserer Daten.
Wird www.immounited.com zum ersten Immobilienportal mit einem „Gutachten zum Nulltarif“?
Unsere User erhalten einen Preis-Check in Form einer KI-unterstützten, automatisierten Preiseinschätzung auf Basis aktueller Kaufverträge sowie Angaben aus dem Inserat. Das kann ein Sachverständigengutachten natürlich nicht ersetzen, zumal die Bewertung dort nach einer Besichtigung erstellt wird. Dass die Marktwertanalyse die Transparenz erhöhen wird, steht aber fest. Das freut uns sehr, denn Transparenz ist ein zentraler Wert unserer Geschäftsphilosophie, die wir seit zwei Jahrzehnten verfolgen – denn diese ist für alle Marktteilnehmer ein enormer Vorteil, selbst für jene, die sich vielleicht davor scheuen sollten. Wenn es weniger „Wunschpreisimmobilien“ gibt, ist das für alle von Vorteil.
Das Portal läuft weiter unter www.immounited.com. Warum haben Sie sich dagegen entschieden, -einen neuen Brand aufzubauen?
Der Brand ist gut eingeführt und wir haben im B2B-Bereich eine große Reichweite. Unsere Werte wie Transparenz, Sicherheit, Klarheit und Schnelligkeit werden sehr geschätzt. Nun gilt es, IMMOunited auch bei Endkunden zum „Household Name“ zu machen und eine Zielgruppe von Millionen von Menschen von unseren Werten zu überzeugen. Dafür setzen wir nicht nur auf Mundpropaganda, sondern starten auch eine große Marketingkampagne. Denn natürlich entscheidet beim Kauf oder bei der Miete einer Immobilie auch das Bauchgefühl mit, doch Transparenz durch hochwertige Daten ist eine unverzichtbare Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Bei uns stehen nicht Spaß und Entertainment im Vordergrund, sondern Qualität und Sicherheit.
Der Markt ist derzeit klar verteilt. Welche Position streben Sie an?
Wir wollen das spannendste Immobilienportal Österreichs sein. Wir sind mit -einer mehr als ausreichenden Anzahl an Inseraten an den Start gegangen und wollen uns rasch weiter vergrößern. -Unser Ziel ist, zügig eine Position unter den top fünf der Immobiliensuchmaschinen zu erreichen und bis Jahresende in die top drei aufzusteigen.
Das alles kostet viel Geld. Verraten Sie uns, wie viel Sie investieren?
Wir sind ein rein österreichisches und eigentümergeführtes Unternehmen, was uns ermöglicht, schnelle Entscheidungen zu treffen und laufend zu innovieren. Mittel für Mitarbeitende, Technik und Kampagnen sind eine wesentliche Stütze unseres jahrzehntelangen Erfolgs. Wir investieren Millionen, wollen diese aber wieder zurückverdienen – denn langfristig können wir das Unternehmen mit dem neuen B2C-Bereich verdoppeln. Und wir bleiben nicht stehen! Das Portal wird laufend um neue sinnvolle Features -erweitert. Für Endnutzer ist es kostenlos und zumindest bis Jahresende auch für die Inserenten. Danach profitieren unsere Geschäftskunden von sehr -attraktiven Preismodellen. Wir haben unsere Kunden befragt und merken, dass der Markt händeringend nach einer Alternative mit Mehrwert zu den bisherigen Portalen sucht, das bringt uns -einen enormen Rückenwind. Sobald sich zeigt, dass über www.immounited.com nicht nur Besichtigungen, sondern auch Abschlüsse generiert werden, werden unsere Kunden das Portal sicher sehr zu schätzen wissen.
Der Immobilienmarkt entwickelt sich heuer sehr gut, bringt das Rücken-wind?
Ja. Wir haben in den -ersten fünf Monaten des Jahres ein Plus von rund 14 Prozent bei den Verbücherungen, wie unsere Daten zeigen – in der Tat entwickelt sich der Immobilienmarkt sehr gut, wenn auch manche -Anlageklassen sich nicht von den Tiefs nach dem „Zinsschock“ 2022 erholt -haben. Bald könnten die Zinsen wieder steigen, damit ist der Zeitpunkt jetzt ideal, um sich am Markt zu engagieren, für Suchende wie für Abgeber.
Warum werden Sie mit dem trend kooperieren?
Wir streben eine möglichst große Reichweite an, und der trend ist ein wichtiger Partner für uns, um unsere Grundsätze einer hochwer-tigen Zielgruppe möglichst breit zu vermitteln. Viele trend-Leser investieren selbst in Immobilien, daher werden sie gerade unsere USPs begrüßen und auf www.immounited.com nach ihrer Wunschimmobilie suchen. Aber auch weitere Punkte der Kooperation wie die Abo-Aktion sowie die Möglichkeit für unsere Kunden, ihre Objekte in gedruckter Form zu bewerben, sind sehr wichtig.
Das Unternehmen hat sehr viele erfolgreiche B2B-Angebote. Wie wirkt sich das neue Angebot auf das bestehende Produktportfolio aus?
Sehr -positiv! Der Bereich B2B wird weiter ausgebaut und durch Synergien mit dem neuen Portal befeuert. Wir wollen immer qualitativer und schneller werden und merken aus Kundenfeedback, dass das auch wahrgenommen wird. Unsere B2B-Kunden werden durch das neue Angebot nichts verlieren, im Gegenteil – auch für sie wird IMMOunited noch besser.
Wie wichtig ist KI beim neuen Portal?
Sie unterstützt uns bei der Geschwindigkeit, unsere Entwickler sind mithilfe von KI um den Faktor vier schneller geworden. Ohne Menschen geht aber auch bei der IT nichts. Und was die Grundbuchdatenauswertung und damit unsere Kernkompetenz betrifft, kann KI die menschliche Expertise niemals ersetzen. Denn die beste KI hilft nichts, wenn der Mensch sie nicht richtig nutzen und ihre Ergebnisse nicht entsprechend validieren kann. Das bedeutet zugleich, dass auch unsere USPs wie die Bewertung der -Immobilien von Mitbewerbern nicht -einfach mit KI kopiert werden können – sie werden also die Besonderheit von IMMOunited bleiben. Die Marktwertanalyse, die wir mit einem Klick bieten, basiert auf 20 Jahren Erfahrung. Im Hintergrund stehen hier somit Menschen, die Daten mit Sachverstand lesen und richtig interpretieren können.
Sie sind rechtzeitig zur Fußball-WM mit dem neuen Portal an den Start gegangen. Warum? Was verbindet Sport und Wirtschaft?
Der Startzeitpunkt wurde bewusst gewählt, wie auch unser Fokus auf Sportsponsoring. Als ÖFB-Partner mit dem österreichischen Nationalteam kooperieren zu dürfen, ist eine Ehre und besonders wichtig, um unsere Werte zu vermitteln. Teamsport hat sehr viel mit Wirtschaft zu tun, denn Sport ist die Schule des Lebens. Dort lernen wir, wie Diversität einer Mannschaft zum gemeinsamen Erfolg verhelfen kann und wie sich die unterschiedlichen Stärken und Fähigkeiten der individuellen Talente zu einem Ganzen kombinieren lassen, das mehr ist als -seine einzelnen Teile. Zusammenhalt, Teamspirit, gemeinsames Feiern, richtige Entscheidungen unter Druck treffen: All das ist nicht nur im Teamsport, sondern auch im Unternehmertum enorm wichtig, wie auch klare Autoritäten sowie die Kenntnis der Spielregeln. Und wie im Sport gilt auch in der Wirtschaft: Erfolgreich ist, wer Niederlagen akzeptiert, daraus lernt und den Blick -konsequent auf das nächste Ziel richtet.
Zur Person
Roland Schmid ist Gründer der IMMOunited, des österreichischen Marktführers in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten. Das Produktsortiment umfasst IMMObase (Bundesdatenbanken), IMMOmapping (Transaktionslandkarte), IMMOdeveloper (Bauprojektdatenbank), IMMOstats (Online-Statistik-Tool über Transaktionen), IMMOfarming (Grundbuch-Eigentumsinformationen), IMMOvaluation (Bewertungsprodukte) und IMABIS (Immobilienangebotsdatenbank), dazu kommt die App IMMOunited2GO. Die Roland Schmid Group hat Beteiligungen an mehreren Unternehmen, darunter lexunited GmbH, RS Vorsorge GmbH, immo-billie.com, RS Digital/fan.at und Hidden Gems Filmproduktion. Zuletzt hat Schmid auch das auf KI-gestützte Lern- und Trainingslösungen spezialisierte Start-up Edika ins Leben gerufen.