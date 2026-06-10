„Wir wollen das spannendste Immobilienportal Österreichs sein“

Roland Schmid :

Wir sind -Österreichs Grundbuchexperten und bieten Millionen von Transaktionsdaten, auch haben wir mit unserer Erfahrung in Bereichen wie Data Mining und IT eine besondere Stellung. Genau das ist unser USP: Mit unserer Echtzeit-Marktwertanalyse setzen wir erstmals in -Österreich einen neuen Standard in der Bepreisung der Objekte und bieten -damit einen einmaligen Mehrwert. Die User werden auf IMMOunited sofort sehen, ob ein Objekt teurer oder günstiger als sein Marktwert angeboten wird – basierend auf der Auswertung von tatsächlichen Grundbuchdaten anhand von Kaufverträgen. Auch wird die Lage – erstmals auf einem Immobilienportal in Österreich – sehr genau erkennbar sein, und auch Entfernungen von der nächsten Schule oder Bushaltestelle werden auf Basis echter Wegdaten ersichtlich sein. Zudem ermöglicht -IMMOunited, nach gewissen Merkmalen zu suchen, sich also beispielsweise nur Bauträgerwohnungen anzeigen zu lassen, die zwei Zimmer und einen Balkon haben und in Wien innerhalb von zehn Minuten Fußweg zu einer U-Bahn-Station liegen. Dazu kommen weitere einmalige Features auf Basis unserer Daten.