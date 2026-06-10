„Gesundheit wird einer der größten Wachstumsmärkte der nächsten Jahrzehnte.“

BIOGENA-Gründer Albert Schmidbauer über internationale Chancen, den geplanten Börsengang, Qualitätsführerschaft aus Österreich und warum er Gesundheit als den 6. Kondratieff-Zyklus sieht
Herr Schmidbauer, BIOGENA denkt über einen Börsengang nach. Warum gerade jetzt?
Weil wir aus meiner Sicht an einem strategisch außergewöhnlichen Punkt angekommen sind. Wir haben in den vergangenen 20 Jahren sehr konsequent Strukturen aufgebaut, die jetzt ihre volle Skalierungsfähigkeit entfalten können. Viele Unternehmen beginnen erst dann über Wachstum nachzudenken, wenn die Nachfrage bereits da ist. Wir haben bewusst zuerst Infrastruktur, Prozesse, Qualitätsstandards, Wissenschaft, Produktion und Marke aufgebaut. Dadurch entsteht jetzt eine Situation, in der wir stark wachsen können, ohne die Kontrolle über Qualität oder Unternehmenskultur zu verlieren.
Sie sprechen oft von einem „Gesundheitsökosystem“ und nicht einfach von Nahrungsergänzungsmitteln. Was meinen Sie damit?
Wir glauben, dass Gesundheit in Zukunft viel stärker präventiv, datenbasiert und individualisiert gedacht wird. Deshalb bauen wir BIOGENA nicht nur als Produktunternehmen auf, sondern als umfassendes Health-System. Dazu gehören Supplements, Biohacking, Diagnostik, funktionelle Ernährung, Prävention, Longevity, Gesundheitsservices, Wissensvermittlung und digitale Gesundheitslösungen. Wir sehen uns langfristig eher als Plattform für Gesundheit und Wellbeing als klassischer Supplementanbieter.
Gleichzeitig wachsen Sie wirtschaftlich sehr stark.
Ja, insbesondere im E-Commerce sehen wir derzeit eine enorme Dynamik. Wir gewinnen mittlerweile deutlich über 20.000 neue E-Commerce-Kund:innen pro Monat. Das Besondere dabei ist: Gesundheit ist kein kurzfristiger Trendmarkt. Wenn Menschen positive Erfahrungen machen und Vertrauen aufbauen, entstehen oft sehr langfristige Kundenbeziehungen.
Viele Unternehmen stoßen bei starkem Wachstum irgendwann an ihre operativen Grenzen. Wie ist das bei BIOGENA?
Genau deshalb haben wir in den letzten Jahren massiv in unsere eigene Infrastruktur investiert. Unsere Produktionskapazitäten in Österreich sind heute bereits so ausgelegt, dass wir ohne grundlegende neue Produktionsstandorte und Investments perspektivisch rund 500 Millionen Euro Umsatz abbilden können. Das ist ein enormer strategischer Vorteil. Viele internationale Marken wachsen heute zwar schnell, verlieren aber irgendwann die Kontrolle über Qualität, Lieferketten oder Produktionsprozesse. Genau das wollten wir vermeiden.
Warum halten Sie so konsequent an eigener Produktion in Österreich fest? Viele würden aus Kostengründen längst outsourcen.
Weil die BIOGENA KAIZOGENA Q®-Qualitätsstrategie aus meiner Sicht nur funktioniert, wenn man die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert. Wir sprechen bei BIOGENA intern oft von kompromissloser Qualität. Das beginnt bei Rohstoffen, geht über Laboranalytik und Produktionsstandards bis hin zur finalen Produktkontrolle. Viele Dinge lassen sich nur dann wirklich steuern, wenn man sie selbst macht. Österreich ist dabei für uns kein Nachteil, sondern ein Qualitätsmerkmal. „Made in Austria“ steht für Stabilität, Verlässlichkeit und hohe Standards.
Ist das auch international ein Wettbewerbsvorteil?
Absolut. Gerade in internationalen Märkten sehen wir, dass Vertrauen immer wichtiger wird. Menschen werden kritischer, informierter und sensibler gegenüber Qualität. Genau deshalb glauben wir, dass europäische Premiumanbieter mit echter wissenschaftlicher Basis enorme Chancen haben. Besonders im Nahen Osten und Asien sehen wir eine hohe Wertschätzung für österreichische und deutsche Qualitätsstandards.
Sie sprechen oft vom „6. Kondratieff-Zyklus“. Was meinen Sie damit?
Die großen wirtschaftlichen Entwicklungsphasen der letzten 200 Jahre wurden oft von bestimmten Leitindustrien geprägt – Eisenbahn, Elektrifizierung, Automobil, Informationstechnologie. Viele Zukunftsforscher gehen davon aus, dass der nächste große Zyklus Gesundheit, Prävention und Wellbeing sein wird. Und ehrlich gesagt spricht sehr vieles dafür. Die Menschen werden älter, chronische Erkrankungen nehmen massiv zu, gleichzeitig steigt das Gesundheitsbewusstsein weltweit enorm an. Gesundheit entwickelt sich zunehmend vom Reparaturmarkt zum zukunftsträchtigen Präventionsmarkt.
Haben Sie dadurch einen Timing-Vorteil?
Ja, definitiv. Wir beschäftigen uns mit Prävention, Mikronährstoffen, Wissenschaft und Gesundheitsoptimierung nicht erst seit zwei oder drei Jahren. BIOGENA habe ich vor 20 Jahren gegründet. Diese Vorlaufzeit ist heute ein enormer Vorteil. Viele Themen, die jetzt plötzlich gesellschaftlich groß werden – Longevity, Prävention, personalisierte Gesundheit, funktionelle Ernährung –, beschäftigen uns seit Jahrzehnten. Das betrifft Know-how, Netzwerke, wissenschaftliche Kompetenz, Produktion, Qualitätsmanagement, Kundenstock und Markenaufbau.
Wie wichtig ist Wissenschaft für BIOGENA tatsächlich?
Extrem wichtig. Wissenschaft ist für uns keine Marketinghülle, sondern die Basis des gesamten Geschäftsmodells. Wir investieren seit Jahren massiv in wissenschaftliche Kooperationen, Daten, Studien, Qualitätsanalytik und medizinische Netzwerke. Gleichzeitig versuchen wir, Wissenschaft verständlich und alltagstauglich zu machen. Genau darin liegt aus meiner Sicht eine der großen Herausforderungen der Zukunft: Wie bringt man wissenschaftliche Erkenntnisse so zu den Menschen, dass daraus tatsächlich bessere Gesundheit entsteht?
Warum gehen Sie den Weg Richtung Kapitalmarkt?
Weil wir sehr langfristig denken. Für mich geht es dabei nicht um einen klassischen Exit oder kurzfristige Optimierung. Ich glaube vielmehr, dass BIOGENA als Community-orientiertes Unternehmen perfekt zum Kapitalmarkt passen kann. Kund:innen, die gleichzeitig Aktionär:innen sind. Partner, die Mitgestalter werden. Mitarbeiter:innen, die sich noch stärker identifizieren. Genau darin liegt für mich eine moderne Form von Unternehmertum.
Konkret planen Sie zunächst eine außerbörsliche Kapitalerhöhung?
Ja. Wir planen in Kürze eine außerbörsliche Kapitalerhöhung der BIOGENA GOOD VIBES AG, der obersten Holding der BIOGENA GROUP. Im Anschluss planen wir ein Listing im MTF-Segment „direct market plus“ der Wiener Börse. Informationen zur Kapitalerhöhung gibt es über den Eintrag in eine Interessentenliste unter biogena.com/aktie.
Was ist Ihre langfristige Vision?
Ich glaube, dass Gesundheit einer der größten Zukunftsmärkte der nächsten Jahrzehnte wird. Und ich glaube, dass Europa wieder mehr unabhängige Qualitätsunternehmen mit langfristigem Denken und europäischer Produktion braucht. Genau daran arbeiten wir.
Hinweis
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