BIOGENA und RECON organisieren außergewöhnliche Charity-Initiative zugunsten von Wings for Life

Mit der Charity-Aktion wollen BIOGENA und RECON möglichst viele Menschen motivieren, sich an der Unterstützung von Wings for Life zu beteiligen. Die Idee verbindet ein emotionales Gewinnspiel mit einem klaren gemeinnützigen Zweck: Jeder Loskauf unterstützt die Forschung an neuen Wegen zur Heilung von Querschnittslähmung.

RECON bringt als erfahrener Partner im Bereich Projektentwicklung, Immobilien und ganzheitliche Umsetzungskompetenz seine organisatorische Stärke in die Initiative ein. BIOGENA stellt mit dem Dodge Polara Hardtop Coupé aus der eigenen Classic-Car-Sammlung den Hauptpreis zur Verfügung und ergänzt die Aktion gemeinsam mit IKUNA um zahlreiche weitere hochwertige Preise.

Insgesamt umfasst der Gewinnpool exklusive BIOGENA und IKUNA Preise im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro. Weitere Preise sind unter anderem Kunstwerke aus der BIOGENA-Kunstsammlung (im Wert von je 12.000 Euro), BIOGENA Black Cards (im Wert von je 9.999 Euro) oder BIOGENA ONE Jahresabos (im Wert von 654 Euro).