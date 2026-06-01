Grow with the Flow.

Die Entwicklung des globalen Biermarktes zeigt beispielhaft, mit welchen Umbrüchen die Getränkeindustrie konfrontiert ist: der Pro-Kopf-Konsum sinkt in zentralen Absatzmärkten wie Deutschland und den USA, ebenso in Österreich mit leicht rückläufiger Tendenz. Den weltweiten Absatz klassischer Biere beziffern Prognosen für die nächsten Jahren mit geringen, einstelligen Prozentzahlen.

Zugleich könnten veränderte Konsumgewohnheiten und der Trend zu einem gesünderen Lebensstil dazu beitragen, dass die Absatzahlen bei alkoholfreien Varianten und Mischgetränken deutlich zulegen. Dem sollten Unternehmen mit einer Diversifizierung ihres Portfolios begegnen, die sich nicht auf alkoholfreie Varianten beschränken muss. Regionale Spezialitäten bieten z.B. ebenfalls die Chance, neue Zielgruppen zu adressieren. Produktionsseitig kann das Investitionen in Anlagen erfordern, die eine flexible, effiziente Produktion kleinerer Chargen und unterschiedlicher Produktlinien ermöglichen.