AESTHETICS: Schönheit von innen

Um Haut, Haare und Nägel mit einer Kombination wichtiger Nährstoffe optimal zu unterstützen, hat der österreichische Hersteller BIOGENA eine eigene Produktlinie entwickelt. Die neue Marke BIOGENA AESTHETICS umfasst Premium-Präparate mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die auf Schönheit und Strahlkraft von innen abzielen. Im Mittelpunkt stehen Kollagen und Hyaluron-Drinks: Das Premium Kollagen Pulver+ wird mit Wasser angerührt und liefert pro Portion 7,5 Gramm hydrolysiertes Fischkollagen aus dem Markenrohstoff NATICOL®, ergänzt durch Glycin, Biotin, Zink sowie ausgewählte Pflanzenextrakte.

Wer eine trinkfertige Variante bevorzugt, kann zu den Premium Kollagen+ Trinkampullen greifen, die je 10 Gramm marines Kollagen enthalten. Als pflanzliche Alternative hat BIOGENA Premium ProKollagen & Hyaluron+ im Sortiment: eine vegane Kombination aus Hyaluronsäure, Kollagenbausteinen und weiteren Nährstoffen für Haut, Haare und Nägel.

Zudem bietet BIOGENA AESTHETICS spezialisierte Formulierungen in Kapselform. Skin Biotic+ verbindet ausgewählte Darmbakterien mit Zink und Kupfer und greift damit das in der Hautforschung zunehmend untersuchte Konzept der Darm-Haut-Achse auf. MiraSkin+ Superior kombiniert Eierschalenmembran als Kollagen- sowie Elastin-Quelle, Hyaluronsäure, Keratin, Biotin und Zink. Skin Balance+ richtet sich an Personen mit Wunsch nach einem ausgeglicheneren Hautbild und enthält neben den Vitaminen A, C und E auch Zink, Weihrauch- und Traubenkern-Extrakt sowie Astaxanthin aus österreichischer Algenzüchtung. SummerSkin+ Superior wiederum ist auf die

Unterstützung der Haut vor und während der Sommermonate ausgerichtet und beinhaltet Goldtüpfelfarn-Blattextrakt sowie eine Kombination aus fünf verschiedenen Carotinoiden. Auch außerhalb der AESTHETICS-Linie finden sich im BIOGENA Sortiment diverse Präparate, die in Zusammenhang mit Well Aging und Longevity auch auf das äußerliche Erscheinungsbild abzielen. Wer sich für das Thema Sirt-Food interessiert, findet zum Beispiel in der SIRT-Formula® ein innovatives Mikronährstoffpräparat mit ausgewählten Pflanzenextrakten.