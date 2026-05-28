Abo

AESTHETICS: Schönheit von innen

In Kooperation mit BIOGENA GmbH & Co KG.
Subressort
Special
Aktualisiert
Lesezeit
5 min
Artikelbild
 © istockphoto

©istockphoto
  1. home
  2. Specials
  3. Special

Wer das Erscheinungsbild von Haut, Haaren und Nägeln beeinflussen möchte, muss sich nicht auf äußerlich aufgetragene Pflegeprodukte beschränken. Auch die Nährstoffversorgung spielt in Sachen Ästhetik eine wichtige Rolle.

Die Haut ist das größte Organ des Körpers und übernimmt zahlreiche wichtige Aufgaben – vom Schutz vor schädlichen äußeren Einflüssen bis zu Stoffwechselfunktionen. Zudem ist sie maßgeblich für unser Erscheinungsbild verantwortlich und spiegelt ein Stück weit auch unseren Lebensstil wider: Stress, kurze Nächte, einseitige Ernährung und oxidativer Stress durch sogenannte freie Radikale können sichtbare Spuren hinterlassen. Zudem verändert sich das Hautbild mit zunehmendem Alter, unter anderem, weil die körpereigene Kollagenproduktion abnimmt. Pflegende und schützende Produkte, die äußerlich aufgetragen werden, können das Hautbild verbessern und der Entstehung neuer Schäden, beispielsweise durch UV-Strahlung, vorbeugen. Sie sind aber nur ein Teil des großen Ganzen: Wer Haut, Haare und Nägel gezielt unterstützen möchte, sollte auch die Versorgung von innen im Blick behalten.

Bestimmte Mikronährstoffe spielen dabei eine wichtige Rolle. So trägt zum Beispiel Biotin zur Erhaltung normaler Haut und Haare bei, ebenso wie Zink, das denselben Effekt auf die Nägelhat. Vitamin C ist als Antioxidans am Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beteiligt und unterstützt die körpereigene Kollagensynthese. Kupfer ist für die Haut- und Haarpigmentierung relevant. Für die Struktur und Vitalität von Haut und Schleimhäuten spielt die Versorgung mit Vitamin A oder seiner Vorstufe Betacarotin eine zentrale Rolle. Auch Vitamin E, Selen, Silizium, L-Cystin oder Eisen sind in Hinblick auf die „Schönheit, die von innen kommt“ relevant. Verstärkt ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt zudem sogenanntes Sirt-Food: Dieser Begriff bezeichnet Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Stoffen, welche die sogenannten Sirtuine anregen – eine Gruppe von Enzymen, die an Schutz- und Reparaturmechanismen der Zellen beteiligt sind.

Was die Haut zum Strahlen bringt

Um Haut, Haare und Nägel mit einer Kombination wichtiger Nährstoffe optimal zu unterstützen, hat der österreichische Hersteller BIOGENA eine eigene Produktlinie entwickelt. Die neue Marke BIOGENA AESTHETICS umfasst Premium-Präparate mit hochwertigen Inhaltsstoffen, die auf Schönheit und Strahlkraft von innen abzielen. Im Mittelpunkt stehen Kollagen und Hyaluron-Drinks: Das Premium Kollagen Pulver+ wird mit Wasser angerührt und liefert pro Portion 7,5 Gramm hydrolysiertes Fischkollagen aus dem Markenrohstoff NATICOL®, ergänzt durch Glycin, Biotin, Zink sowie ausgewählte Pflanzenextrakte.

Wer eine trinkfertige Variante bevorzugt, kann zu den Premium Kollagen+ Trinkampullen greifen, die je 10 Gramm marines Kollagen enthalten. Als pflanzliche Alternative hat BIOGENA Premium ProKollagen & Hyaluron+ im Sortiment: eine vegane Kombination aus Hyaluronsäure, Kollagenbausteinen und weiteren Nährstoffen für Haut, Haare und Nägel.

Zudem bietet BIOGENA AESTHETICS spezialisierte Formulierungen in Kapselform. Skin Biotic+ verbindet ausgewählte Darmbakterien mit Zink und Kupfer und greift damit das in der Hautforschung zunehmend untersuchte Konzept der Darm-Haut-Achse auf. MiraSkin+ Superior kombiniert Eierschalenmembran als Kollagen- sowie Elastin-Quelle, Hyaluronsäure, Keratin, Biotin und Zink. Skin Balance+ richtet sich an Personen mit Wunsch nach einem ausgeglicheneren Hautbild und enthält neben den Vitaminen A, C und E auch Zink, Weihrauch- und Traubenkern-Extrakt sowie Astaxanthin aus österreichischer Algenzüchtung. SummerSkin+ Superior wiederum ist auf die

Unterstützung der Haut vor und während der Sommermonate ausgerichtet und beinhaltet Goldtüpfelfarn-Blattextrakt sowie eine Kombination aus fünf verschiedenen Carotinoiden. Auch außerhalb der AESTHETICS-Linie finden sich im BIOGENA Sortiment diverse Präparate, die in Zusammenhang mit Well Aging und Longevity auch auf das äußerliche Erscheinungsbild abzielen. Wer sich für das Thema Sirt-Food interessiert, findet zum Beispiel in der SIRT-Formula® ein innovatives Mikronährstoffpräparat mit ausgewählten Pflanzenextrakten.

BIOGENA AESTHETICS

Blurred image background
BIOGENA AESTHETICS

Premium ProKollagen & Hyaluron+ Starterbundle: Mit Hyaluronsäure und pflanzlichen Kollagenbausteinen unterstützt Premium ProKollagen & Hyaluron+ die tägliche Beauty-Routine – 30 Tage lang im Starterbundle inklusive Flasche.

Premiumqualität aus Österreich

Alle Produkte werden in der BIOGENA GOOD HEALTH WORLD in Koppl bei Salzburg hergestellt. Das im Jahr 2006 von Dr. Albert Schmidbauer gegründete Unternehmen setzt dabei auf die Produktion nach Manufaktur-Art: Viele Schritte werden bewusst von Hand ausgeführt – abwiegen, verkapseln, abfüllen, verschließen und prüfen. Maschinen unterstützen dort, woPräzision unverzichtbar ist. Für die unabhängige Qualitätssicherung wird jede einzelne Produktionscharge vom deutschen LEFO-Institut geprüft. In die Produktentwicklung fließen Erkenntnisse aus Medizin, Ernährungswissenschaft und Biochemie ein – das BIOGENA-Wissenschaftsteam forscht in diesen Bereichen selbst und kooperiert mit externen Einrichtungen.

Klar ist: Mikronährstoffe ersetzen weder eine ausgewogene Ernährung noch UV-Schutz, Hautpflege oder ausreichend Schlaf. Sie können aber, gezielt eingesetzt, einen Beitrag dazu leisten, dass Haut, Haare und Nägel im fordernden Alltag mit allem Notwendigen versorgt sind und sich das nach und nachauch im Spiegel zeigt.

BIOGENA-Begegnungsqualität

Blurred image background
BIOGENA-Begegnungsqualität

Die BIOGENA Stores und PLAZAs finden Interessierte in ausgewählten Städten. Von Wien über Salzburg, Graz bis München und Düsseldorf wird dort Begegnung, Beratung und Inspiration geboten.

In Zusammenarbeit mit:
Kooperation
My Best Health
Logo
trend. Abo

Holen Sie sich trend. jetzt im bequemen Jahresabo!

Jetzt abonnieren!