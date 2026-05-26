Wachstumsbranche Pilotenausbildung: Wie Investoren jetzt frühzeitig vom starken Skalierungskurs von Skygate profitieren

Seit 2009 hat sich Skygate kontinuierlich vom regionalen Ausbildungsbetrieb zu einer europaweit führenden Schule entwickelt. Heute verfügt das Unternehmen über eine moderne Schulungsflotte, professionelle Flugsimulatoren und ein eigenes Ausbildungsmodell, das Theorie, Praxis und digitale Lernmethoden kombiniert.

Um die Skalierung stark nachgefragten Ausbildungsplätze voranzutreiben, möchte Skygate mit der aktuellen Finanzierungskampagne in der Höhe von 200.000 Euro gezielt den nächsten Entwicklungsschritt beschleunigen. Das Kapital soll unter anderem in zusätzliche Schulungsflugzeuge, moderne Simulatoren sowie den Ausbau digitaler Trainingslösungen fließen. Gleichzeitig sollen die Ausbildungskapazitäten erweitert werden. Bereits ab 250 Euro können interessierte Anleger:innen in das Unternehmen investieren. Die Finanzierung ist auf fünf Jahre ausgelegt und bietet eine jährliche Verzinsung von sieben Prozent sowie mögliche Bonuszinsen von bis zu zwei Prozent pro Jahr.