Wachstumsbranche Pilotenausbildung: Wie Investoren jetzt frühzeitig vom starken Skalierungskurs von Skygate profitieren

Die Skygate Aviation Academy aus Salzburg-Wals zählt zu den führenden Verkehrspilotenschulen im DACH-Raum. Um den nächsten Wachstumsschritt zu wagen, startet das Unternehmen jetzt auf der Plattform CONDA seine digitale Unternehmensfinanzierung und wendet sich damit an interessierte Investor:innen.
Seit 2009 hat sich Skygate kontinuierlich vom regionalen Ausbildungsbetrieb zu einer europaweit führenden Schule entwickelt. Heute verfügt das Unternehmen über eine moderne Schulungsflotte, professionelle Flugsimulatoren und ein eigenes Ausbildungsmodell, das Theorie, Praxis und digitale Lernmethoden kombiniert.
Um die Skalierung stark nachgefragten Ausbildungsplätze voranzutreiben, möchte Skygate mit der aktuellen Finanzierungskampagne in der Höhe von 200.000 Euro gezielt den nächsten Entwicklungsschritt beschleunigen. Das Kapital soll unter anderem in zusätzliche Schulungsflugzeuge, moderne Simulatoren sowie den Ausbau digitaler Trainingslösungen fließen. Gleichzeitig sollen die Ausbildungskapazitäten erweitert werden. Bereits ab 250 Euro können interessierte Anleger:innen in das Unternehmen investieren. Die Finanzierung ist auf fünf Jahre ausgelegt und bietet eine jährliche Verzinsung von sieben Prozent sowie mögliche Bonuszinsen von bis zu zwei Prozent pro Jahr.
„Der Markt entwickelt sich extrem dynamisch und wir sehen enormes Potenzial für weiteres Wachstum. Mit der Unterstützung der Investor:innen wollen wir unsere Infrastruktur und Ausbildung konsequent weiterentwickeln“, erklärt Geschäftsführer und Gründer Cpt. Gerhard Wimmer.
Beteiligung an einem etablierten Luftfahrtunternehmen
Die Kampagne richtet sich an Investor:innen in Österreich und Deutschland, die sich an einem etablierten Unternehmen mit klarem Wachstumsfokus beteiligen möchten. Statt klassischer Bankfinanzierung setzt Skygate bewusst auf eine digitale Finanzierungslösung über CONDA, um Wachstum gemeinsam mit einer breiten Community umzusetzen.
Die erste Finanzierungsrunde dient dabei als wichtiger Meilenstein für den weiteren Ausbau des Unternehmens. Langfristig verfolgt Skygate das Ziel, seine Position als einer der führenden Ausbildungsanbieter Europas weiter auszubauen und die Verkehrspilotenausbildung technologisch weiterzuentwickeln.
Weitere Informationen zur Kampagne finden Interessierte unter:
https://conda-capital.com/campaign/skygate-aviation-funding-1-0-anleihe/
Hinweis:
Dieser Artikel stellt keine Aufforderung zur Investition dar. Eine Investition kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Potenzielle Investoren müssen die vollständigen Angebotsunterlagen prüfen und sich vor einer Anlageentscheidung mit einem unabhängigen Finanzberater beraten.