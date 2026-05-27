Nachhaltige Energie als Investmentchance: Wie Super Power Generation die Energiewende mitgestaltet

Die Energiewende ist längst nicht mehr nur ein politisches Ziel. Sie entwickelt sich zunehmend zu einem der größten wirtschaftlichen Transformationsprozesse Europas. Der Ausbau erneuerbarer Energien, intelligente Speicherlösungen und neue Vermarktungsmodelle verändern den Energiemarkt grundlegend. Unternehmen, die diesen Wandel aktiv mitgestalten, stehen vor enormen Wachstumschancen.
Genau hier setzt die österreichische Super Power Generation GmbH an. Das Unternehmen entwickelt, realisiert und betreibt Projekte im Bereich Photovoltaik und Batteriespeicher und verfolgt dabei einen integrierten Ansatz entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Projektentwicklung bis zum langfristigen Betrieb.
Über die digitale Investmentplattform CONDA Capital Market haben Anleger:innen nun die Möglichkeit, sich über die „Super Power Generation Anleihe 2.0“ direkt an diesem Wachstum zu beteiligen.
Erneuerbare Energie neu gedacht
Super Power Generation fokussiert sich auf mittelgroße bis große Photovoltaik-Aufdach- und Freiflächenanlagen sowie Batteriespeicherprojekte. Besonders im Fokus steht dabei nicht nur die Energieerzeugung selbst, sondern auch die intelligente Vermarktung der produzierten Energie.
Zum Einsatz kommen unter anderem:
Energiegemeinschaften
Power-Purchase-Agreements (PPAs)
Peer-to-Peer-Energiemodelle
langfristige Stromabnahmeverträge
Diese Modelle sollen stabile Erlösstrukturen schaffen und gleichzeitig Marktpreisrisiken reduzieren.
„Langfristige Stromabnahmeverträge und Modelle wie Energiegemeinschaften sind ein zentraler Baustein für die Planbarkeit der Cashflows“, erklärt CEO Peter Gönitzer.
Erfahrung aus der Energiewirtschaft
Geführt wird das Unternehmen von Peter Gönitzer, der unter anderem viele Jahre als CEO der Wien Energie tätig war. Die Erfahrung aus der Steuerung großer Energieportfolios fließt heute direkt in die Strategie von Super Power Generation ein.
Dazu zählen insbesondere die Bewertung regulatorischer Rahmenbedingungen, professionelles Risikomanagement, strukturierte Projektentwicklung, sowie ein Fokus auf langfristige Cashflow-Qualität.
Gerade in einem Marktumfeld mit steigender Nachfrage nach erneuerbarer Energie und wachsender Bedeutung von Energiespeichern sieht das Unternehmen großes Potenzial für nachhaltiges Wachstum.
Diversifiziertes Projektportfolio als Grundlage
Das Projektportfolio von Super Power Generation umfasst unterschiedliche Projekttypen und Vermarktungsmodelle. Dadurch entsteht aus Sicht des Unternehmens eine breitere Risikostreuung innerhalb des Portfolios.
Neben klassischen PV-Anlagen werden auch Batteriespeicherprojekte entwickelt, die eine zunehmend wichtige Rolle im zukünftigen Energiesystem einnehmen. Ergänzend kommen teilweise Förderinstrumente wie Marktprämien zum Einsatz, die Mindestvermarktungspreise absichern können.
Wachstum gemeinsam mit Investor:innen
Mit der neuen Anleihe öffnet sich Super Power Generation bewusst einer breiteren Investor:innenbasis. Für Anleger:innen bedeutet das die Möglichkeit, direkt am Ausbau erneuerbarer Energieprojekte teilzuhaben und sich an einem Unternehmen zu beteiligen, das auf langfristige Energieinfrastruktur und stabile Vermarktungsmodelle setzt.
Digitale Wertpapierinvestments über CONDA Capital Market
Die Emission erfolgt über CONDA Capital Market – eine von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) regulierte Plattform für digitale Wertpapierinvestments. Anleger:innen können Investitionen vollständig digital durchführen und erhalten Zugang zu ausgewählten europäischen Mittelstands- und Wachstumsunternehmen.
Mit der „Super Power Generation Anleihe 2.0“ verbindet sich somit die Möglichkeit eines Investments in den Ausbau erneuerbarer Energien mit einem Unternehmen, das auf operative Erfahrung, langfristige Projektentwicklung und diversifizierte Erlösmodelle setzt.
Weitere Informationen zur Super Power Generation Anleihe 2.0 finden Sie auf CONDA Capital Market.
Hinweis:
Dies ist eine Werbemitteilung, sie ist unverbindlich und kein Angebot. Es handelt sich um keine Anlageempfehlung und ersetzt keine Anlageberatung. Der Erwerb dieser Anlage ist mit erheblichen Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust. informieren Sie sich sorgfältig, bevor Sie investieren und ziehen sie professionelle Beratung bei.