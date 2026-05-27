Nachhaltige Energie als Investmentchance: Wie Super Power Generation die Energiewende mitgestaltet

Super Power Generation fokussiert sich auf mittelgroße bis große Photovoltaik-Aufdach- und Freiflächenanlagen sowie Batteriespeicherprojekte. Besonders im Fokus steht dabei nicht nur die Energieerzeugung selbst, sondern auch die intelligente Vermarktung der produzierten Energie.

Zum Einsatz kommen unter anderem:

Energiegemeinschaften

Power-Purchase-Agreements (PPAs)

Peer-to-Peer-Energiemodelle

langfristige Stromabnahmeverträge

Diese Modelle sollen stabile Erlösstrukturen schaffen und gleichzeitig Marktpreisrisiken reduzieren.

„Langfristige Stromabnahmeverträge und Modelle wie Energiegemeinschaften sind ein zentraler Baustein für die Planbarkeit der Cashflows“, erklärt CEO Peter Gönitzer.