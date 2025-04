Ein ganz neuer Blick auf die Produktion

Andreas Dangl :

Durch die Einbindung von Lieferanten in wesentliche Abläufe entstehen neue Informationsquellen, die zur Optimierung von Kernprozessen genutzt werden können. Dabei ist wichtig, KI gezielt in Prozesse zu integrieren, wo sie einen Mehrwert schafft, beispielsweise durch Effzienzsteigerung oder die Unterstützung der Mitarbeitenden. In sämtliche Schritte – von der ersten Anfrage bis zur finalen Bereitstellung oder Lieferung – können alle Beteiligten nahtlos einbezogen werden, über Ende-zu-Ende-Prozesse.