Das richtige Pickerl für die Cloud

Mitte Mai wurde zum zehnten Mal der KPMG-Cybersecurity-Report für Österreich veröffentlicht. Mit der Befragung von 1.391 Unternehmen in allen Branchen und Firmengrößen gibt er validen Einblick in eine Lage, die nach wie vor angespannt bleibt. Angreifer passen Strategien permanent an und haben mit der generativen KI ein neues Arsenal an die Hand bekommen. Obwohl viele – vor allem große Unternehmen – durchaus bewusst mit den Bedrohungen umgehen, bleibt der Handlungsdruck hoch.

Eine Schlüsselerkenntnis aus dem jüngsten Report ist das systemische Risiko, das sich aus der zunehmenden Vernetzung von Prozessen über das eigene Unternehmen hinaus ergibt. Abgefragt wurde von KPMG etwa auch der Wissensstand über die Sicherheitsmaßnahmen bei Partnern: Immerhin 34 Prozent fragen bei ihren Dienstleistern konkret nach, wie und womit diese ihre Sicherheit garantieren. Aber ganze 38 Prozent der Befragten gab an, überhaupt nicht zu wissen, welche technischen oder organisatorischen Sicherheitsgarantien ihre Lieferanten oder Dienstleister haben.

Über die Abwehrfähigkeit von Geschäftspartnern nicht Bescheid zu wissen, ist problematisch. In der Umfrage hatte bereits jedes dritte Unternehmen in Österreich einen Cyberangriff „mitzutragen“, der Lieferanten oder Dienstleistern gegolten hatte, aber auf das eigene Geschäft Auswirkungen hatte.