Kreativität und Kontrolle

Die Buchstabenmaschine ChatGPT hat Menschen im Verlagswesen vom Beginn weg elektrisiert. Wer nur einmal vor einem leeren Blatt gesessen ist und um Formulierungen oder Eingebungen gerungen hat, war sofort hingerissen vom Potenzial der generativen künstlichen Intelligenz. Plötzlich hatte die publizierende Zunft Siebenmeilenstiefel an der Hand, die Kreativität und nie dagewesene Produktivität versprachen.

Autorinnen und Autoren nützen diese KI-Werkzeuge mittlerweile ganz selbstverständlich. Sie schreiben alle möglichen Textsorten damit und ganze Bücher im Tandem mit der KI – und das in atemberaubendem Tempo. KI-generierte Bücher in allen Genres waren blitzartig am Markt und stürmten die Bestsellerlisten, dass sich nicht einmal der agile Amazon-Konzern auf diesen Prozess so richtig einstellen konnte und bis heute gut damit zu tun hat, den Nonsense-Teil dieser Buchfabrikation zu identifizieren und herauszufiltern.

Nach dem ersten Hype hat sich in vielen Verlagen und Medienhäusern der Staub überzogener Erwartungen glücklicherweise gelegt. Die Einsatzmöglichkeiten der KI werden realistischer eingeschätzt und pragmatisch eingesetzt: Denn die eigentliche Stärke liegt weniger im massenhaften Erschaffen von Inhalten, sondern in der Erledigung weniger kreativer Arbeitsschritte.