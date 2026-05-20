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Mentale Gesundheit: Balance im Berufsalltag

In Kooperation mit BIOGENA GmbH & Co KG.
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Wer langfristig leistungsfähig und auch in stressigen Phasen ausgeglichen bleiben möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, Körper und Psyche dabei zu unterstützen.

Arbeit spielt im Leben der meisten Menschen eine große Rolle. In Österreich wurden im Vorjahr laut Statistik Austria rund 6,9 Milliarden Arbeitsstunden geleistet. Umso entscheidender ist die Frage, wie wir diese Zeit verbringen: Termin- und Leistungsdruck, ständige Erreichbarkeit und hohe Ansprüche stellen für viele eine große Herausforderung dar, die oft auch das Privatleben negativ beeinflusst. Während Arbeit prinzipiell die mentale Gesundheit schützen kann, werden schlechte Arbeitsbedingungen wie hohe Belastung, geringe Kontrolle oder Unsicherheit zum Risiko, wie auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angibt. 2019 lebten schätzungsweise 15 Prozent der Erwachsenen im arbeitsfähigen Alter mit einer psychischen Störung, weltweit gehen jedes Jahr rund 12 Milliarden Arbeitstage durch Depressionen und Angst verloren, so die WHO.

Die Basis für mehr Balance schaffen

Wer im Job klar denken, mit Druck souverän umgehen und nach fordernden Phasen wieder in die Balance kommen will, braucht langfristig mehr als eine gute To-do-Liste. Ein stabiles Fundament ist die Voraussetzung dafür, dass auch stressige Tage nicht auf Kosten der eigenen Reserven gehen. Ein zentrales Stichwort in diesem Zusammenhang ist Resilienz – also die Fähigkeit, mit Belastungen, Rückschlägen und Phasen hoher Anspannung so umzugehen, dass man nicht dauerhaft aus dem Gleichgewicht gerät. Ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung, bewusste Erholung und soziale Unterstützung können dazu beitragen, diese zu stärken und auch anstrengende Phasen besser zu überstehen.

Nährstoffversorgung im Fokus

Auch die Ernährung ist in diesem Zusammenhang wichtig: Bestimmte Mikronährstoffe spielen für die psychische Funktion und den Energiehaushalt eine wichtige Rolle. So tragen etwa Magnesium, Vitamin B6 und Vitamin B12 zu einer normalen psychischen Funktion bei und helfen zugleich, Müdigkeit und Ermüdung zu verringern. Um Körper und Geist in anspruchsvollen Zeiten gezielt zu unterstützen, hat der österreichische Hersteller BIOGENA die fit@work®-Linie entwickelt: Die Produkte sind speziell auf Lebenssituationen ausgerichtet, in denen Konzentration, mentale Balance, körperliche Ausdauer und geistige Leistungsfähigkeit gefragt sind.

Hochwertige Präparate aus Österreich

fit@work® Basic versteht sich als Einsteiger-Präparat für den Berufsalltag und kombiniert ausgewählte Vitamine und Mineralstoffe mit Maca-Extrakt zur ernährungsphysiologischen Unterstützung. fit@work® Stressbiotic vereint Lacto- und Bifidobakterien mit Safran-Extrakt sowie den Vitaminen C und B2 und zielt auf Entspannung, positive Stimmung und mentale Balance bei erhöhter Belastung und Stress ab. Das Premium- Präparat fit@work® Premium Gold enthält Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und Coenzym Q10 in der aktiven Ubiquinol-Form zur Ergänzung bei erhöhter Belastung im Berufsalltag. Um erholsamen Schlaf zu unterstützen, wurde fit@work® Sleep mit Melatonin, Magnesium, Hopfen, Zitronenmelisse und Baldrian konzipiert. Komplettiert wird die Linie durch fit@work® IMMUN Astaxanthin: Eine Kombination von natürlichem Astaxanthin aus in Österreich gezüchteter Grünalge sowie den Vitaminen C und D als Begleiter des Immunsystems in anspruchsvollen Zeiten.

Meine Motivation? Menschen zu einem gesunden und erfüllten Leben zu verhelfen.

Albert Schmidbauer, CEO Biogena Group

Alle Produkte werden in der BIOGENA GOOD HEALTH WORLD in Koppl bei Salzburg hergestellt. Dabei setzt das im Jahr 2006 von Dr. Albert Schmidbauer gegründete Unternehmen auf sogenannte Manufaktur-Art: Dabei werden viele Schritte bewusst von Hand ausgeführt, unterstützt von modernster Technologie. So entstehen präzise Produkte, in die menschliches Gespür eingeflossen ist. Für die unabhängige Qualitätsüberwachung wird jede einzelne Produktionscharge vom renommierten deutschen LEFO-Institut geprüft. In die Produktentwicklung fließen neueste Erkenntnisse aus Medizin, Ernährungswissenschaft und Biochemie mit ein. Das BIOGENA-Wissenschaftsteam betreibt selbst intensive Forschungsarbeit in diesen Bereichen und kooperiert auch mit externen Einrichtungen.

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BIOGENA stellt alle Produkte in Koppl bei Salzburg her. Interessierte können die Produktionsstätte einfach besuchen. Das Familienunternehmen mit 20 Jahren Erfahrung exportiert seine Mikronährstoff-Präparate in über 80 Länder in Europa, dem Nahen Osten, Asien und Amerika.

So entstehen auch jenseits der fit@work®-Linie Formulierungen, die mentale Balance, Nervenfunktion und Belastbarkeit im Blick haben. Antistress Formula® kombiniert Ginsengwurzel-Extrakt, Magnesium und alle acht B-Vitamine und ist zur Unterstützung von Nervenstoffwechsel und Konzentration in Belastungssituationen wie Stress konzipiert. Neurosagena® Vitamin-B-Komplex active Gold liefert alle acht B-Vitamine, teils in aktivierter Form, und versteht sich als Begleiter für Nerven, Psyche, Fokus und Energiestoffwechsel in stressigen Zeiten. Mit Ashwagandha Formula ergänzt BIOGENA das Sortiment um einen Komplex aus Ashwagandha, Magnesium und Vitamin B6: Das Präparat ist auf Zeiten von Arbeits-, Zeit- oder Leistungsdruck zugeschnitten und verbindet den Pflanzenstoff mit Mikronährstoffen, die zur normalen Funktion von Nervensystem und Psyche beitragen.

Biohacking für mehr Wohlbefinden

Die gezielte Versorgung mit Mikronährstoffen ist aber nur einer von vielen Bausteinen auf dem Weg zu mehr Ausgeglichenheit und Belastbarkeit. BIOGENA verfolgt bewusst einen breiteren Ansatz: 15 Biohacking-Standorte in Österreich, Deutschland und dem Vereinigten Königreich bieten auch verschiedene Treatments zur Förderung von Gesundheit, Prävention und Leistungsoptimierung an. Der Begriff Biohacking bezeichnet den Versuch, die eigene Biologie durch gezielte Maßnahmen besser zu verstehen und positiv zu beeinflussen – etwa durch Ernährung und Supplementierung, verschiedene Routinen oder äußere Reize. Im Fokus stehen dabei nicht nur körperliche, sondern auch mentale Aspekte wie Konzentration, Regeneration, Stressregulation und innere Balance. In den Biohacking-Labs von BIOGENA kommen dafür unter anderem Rotlicht-Treatments, IHHT-Trainings, Lymphdrainage oder Breathwork-Workshops zum Einsatz.

Individuelle Lösungen

Welche Mikronährstoff-Präparate und Treatments für wen geeignet sind, ist individuell verschieden. Um maßgeschneiderte Lösungen für die jeweiligen Anforderungen und Bedürfnisse empfehlen zu können, gibt es bei BIOGENA auch ein umfassendes Diagnostik-Angebot, das von der Blutabnahme vor Ort über die Probenanalyse im medizinischen Fachlabor bis zur anschließenden Befundbesprechung mit erfahrenen Ärztinnen und Ärzten reicht. So kann jeder und jede präzise Einblicke in innere Abläufe erhalten und genau die Maßnahmen setzen, die der Körper wirklich braucht – und ihn so dabei unterstützen, langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben.

Von der Idee zur wachsenden Unternehmensgruppe

Die BIOGENA Group steht vor dem nächsten großen Schritt: Ab Juni 2026 plant die Biogena Good Vibes AG, die oberste Holding der BIOGENA Group mit Sitz in Salzburg, eine außerbörsliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien. Die Emission soll digital zeichnungsfähig sein. Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich registrieren. Die Eintragung in die Interessentenliste dient dazu, frühzeitig über die geplante Kapitalerhöhung, die digitale Zeichnung und den Startzeitpunkt informiert zu werden.

Jetzt unverbindlich eintragen:
biogena.com/aktien

Hinweis: Diese Mitteilung ist Werbung. Eine Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf Basis des zu veröffentlichenden Prospekts getroffen werden. Eine Billigung des Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

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