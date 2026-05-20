Mentale Gesundheit: Balance im Berufsalltag

Die BIOGENA Group steht vor dem nächsten großen Schritt: Ab Juni 2026 plant die Biogena Good Vibes AG, die oberste Holding der BIOGENA Group mit Sitz in Salzburg, eine außerbörsliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien. Die Emission soll digital zeichnungsfähig sein. Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich registrieren. Die Eintragung in die Interessentenliste dient dazu, frühzeitig über die geplante Kapitalerhöhung, die digitale Zeichnung und den Startzeitpunkt informiert zu werden.

Jetzt unverbindlich eintragen:

biogena.com/aktien