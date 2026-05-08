„Vergaberecht muss Innovationstreiber sein“

Martin Schiefer :

Datenschutz ist essenziell, aber er darf nicht als Blockadeargument dienen. Oft ist der Verweis auf den Datenschutz nur eine Schutzbehauptung. Auch hier gilt: Man muss das Thema ernst nehmen, aber auch neu denken. Denn Gesundheitsdaten sind zentral für Forschung und Qualitätssicherung. Die Pharmaunternehmen brauchen Daten aus der klinischen Praxis, die Spitäler haben diese. Es spricht doch nichts dagegen, den Unternehmen diese Daten selbstverständlich anonymisiert zur Verfügung zu stellen. Dann können Medikamente schneller und billiger entwickelt werden, Therapien treffsicherer und Heilungschancen erhöht werden.