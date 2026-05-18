Wähle Design. Wähle Emotion.

Jede Entscheidung sagt etwas aus, besonders die für ein Auto. Wer Design wählt, wählt beim Polestar 4 auch Emotion: skandinavische Klarheit, innovatives Raumgefühl und nachhaltigen Luxus. Als Nordic Edition ist das mehrfach prämierte Elektro-Coupé jetzt besonders attraktiv erhältlich. Und wer probefährt, kann ein exklusives Wochenende im 5-Sterne-Wellnesshotel DAS.GOLDBERG gewinnen.
Skandinavisches Design ist vom Fokus auf das Wesentliche geprägt. Der Verzicht auf schmückendes Beiwerk schafft Raum für das, was wirklich wichtig ist, und stellt die Funktion in den Mittelpunkt. Bewusste Reduktion und Klarheit in der Gestaltung schaffen eine eindrucksvolle Präsenz, die bleibende Wertigkeit vermittelt, ohne aufdringlich zu sein. In der Architektur und im Interior-Design spielen nachhaltige Materialien und die gezielte Lenkung des Lichts eine wesentliche Rolle. Polestar überträgt diese Ansätze auf die Straße: Die nordische Designphilosophie spiegelt sich in jedem Fahrzeug der schwedischen Elektroauto-Marke wider.
Innovativer Komfort
Das Polestar 4 Coupé verdeutlicht, wie durch gezielte Reduktion neue Perspektiven eröffnet werden. Durch den Verzicht auf eine klassische Heckscheibe reicht das Panorama-Glasdach über die Köpfe der Fahrgäste im Fond hinaus. Zum einzigartigen Ambiente trägt auch die Umgebungsbeleuchtung bei, die vom Sonnensystem inspiriert wurde und eine Umlaufbahn um die Insassen beschreibt. Für die Sicht nach hinten sorgt eine auf dem Dach montierte HD-Kamera.
Luxus mit gutem Gewissen
Die von der Mode- und Sportbekleidungsindustrie inspirierten Materialien tragen maßgeblich zur Atmosphäre im Interior bei. Gleichzeitig sind sie hochfunktional und nachhaltig. Klassische Holz- und Metalldekore wurden durch ein ultrafeines technisches Mesh-Gewebe ersetzt. Die perforierten Nappaleder-Bezüge werden vom weltbekannten Lederproduzenten Bridge of Weir hergestellt, der strikte Tierschutz- und Qualitätsstandards befolgt. Die Premium-Maschenware Tailored Knit wird für die optionale Sitzpolsterausstattung des Polestar 4 maßgefertigt, um Verschnitt zu minimieren, und besteht zu 89 Prozent aus recycelten PET-Abfällen.
Klare Formensprache
Auch das Exterieur ist vom skandinavischen Minimalismus geprägt. Die Karosserie wirkt wie aus einem Guss: Ein niedriger Vorderwagen, eine gestreckte Dachlinie, rahmenlose Scheiben, bündige Türgriffe und die markante Lichtsignatur schaffen eine klare, aerodynamische Silhouette. Dass das Polestar-Designkonzept international überzeugt, zeigen renommierte Auszeichnungen wie der Red Dot Award: Best of the Best oder der German Design Award 2025, bei dem der Polestar 4 mit Gold in der Kategorie „Excellent Product Design“ prämiert wurde.
Probefahren und gewinnen
Wer probefährt, profitiert doppelt
Unter allen Teilnehmenden wird ein exklusives Wochenende für zwei mit einem Polestar 4 verlost – samt Aufenthalt im 5-Sterne-Wellnesshotel DAS.GOLDBERG im Salzburger Land. Hier geht es zur Teilnahme.