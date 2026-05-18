Wähle Design. Wähle Emotion.

Skandinavisches Design ist vom Fokus auf das Wesentliche geprägt. Der Verzicht auf schmückendes Beiwerk schafft Raum für das, was wirklich wichtig ist, und stellt die Funktion in den Mittelpunkt. Bewusste Reduktion und Klarheit in der Gestaltung schaffen eine eindrucksvolle Präsenz, die bleibende Wertigkeit vermittelt, ohne aufdringlich zu sein. In der Architektur und im Interior-Design spielen nachhaltige Materialien und die gezielte Lenkung des Lichts eine wesentliche Rolle. Polestar überträgt diese Ansätze auf die Straße: Die nordische Designphilosophie spiegelt sich in jedem Fahrzeug der schwedischen Elektroauto-Marke wider.