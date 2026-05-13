BKS Bank für exzellente Kundenorientierung ausgezeichnet

Horst Maier, Leiter Investment & Wealth Management der BKS Bank (Mitte), nahm die Auszeichnung von Erich Mayer (Präsident, Finanz-Marketing Verband Österreich, li.) und Robert Sobotka (Geschäftsführer Telemark Marketing, re.) entgegen.©FMVÖ/Martin Hörmandinger
Die BKS Bank ist mit dem FMVO-Recommender-Gütesiegel für „exzellente Kundenorientierung“ ausgezeichnet worden. Für Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank, ist der Award eine Bestätigung des Kurses, auch im Digitalzeitalter weiterhin stark auf persönliche Beratung zu setzen.
Bereits zum 20. Mal wurde der „Oscar der Finanzwirtschaft“, der FMVÖ-Recommender-Award, vergeben. Die BKS Bank wurde zum wiederholten Male ausgezeichnet – heuer erstmals mit dem höchsten Gütesiegel für „exzellente Kundenorientierung“ in der Kategorie „überregionale Banken“.
Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank, zur Auszeichnung: „Die außergewöhnliche persönliche Begleitung unserer Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten durch unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht bei uns immer im Vordergrund. Die BKS Bank versucht sich mit Serviceorientierung, individueller Beratung und Exzellenzanspruch von der Konkurrenz abzuheben. Das positive Kundenfeedback bestätigt unseren Kurs.“
Mit den Recommender-Awards zeichnet der Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) jene Banken und Versicherungen aus, die von ihren Kundinnen und Kunden am häufigsten weiterempfohlen werden. Grundlage dafür bildet eine jährlich durchgeführte, repräsentative Studie – 2026 wurden erneut 8.000 Interviews erhoben. Die Befragungen und Auswertungen erfolgten mit Unterstützung des langjährigen Partners Telemark Marketing. Die zentrale Frage lautete dabei: Welche Bank oder Versicherung genießt bei österreichischen Kundinnen und Kunden die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft? Ausgezeichnet werden jene Institute, die sowohl die höchste Empfehlungsrate als auch die zufriedensten Kundinnen und Kunden aufweisen.