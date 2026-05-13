BKS Bank für exzellente Kundenorientierung ausgezeichnet

Bereits zum 20. Mal wurde der „Oscar der Finanzwirtschaft“, der FMVÖ-Recommender-Award, vergeben. Die BKS Bank wurde zum wiederholten Male ausgezeichnet – heuer erstmals mit dem höchsten Gütesiegel für „exzellente Kundenorientierung“ in der Kategorie „überregionale Banken“.

Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank, zur Auszeichnung: „Die außergewöhnliche persönliche Begleitung unserer Kunden in allen finanziellen Angelegenheiten durch unsere engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht bei uns immer im Vordergrund. Die BKS Bank versucht sich mit Serviceorientierung, individueller Beratung und Exzellenzanspruch von der Konkurrenz abzuheben. Das positive Kundenfeedback bestätigt unseren Kurs.“

Mit den Recommender-Awards zeichnet der Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) jene Banken und Versicherungen aus, die von ihren Kundinnen und Kunden am häufigsten weiterempfohlen werden. Grundlage dafür bildet eine jährlich durchgeführte, repräsentative Studie – 2026 wurden erneut 8.000 Interviews erhoben. Die Befragungen und Auswertungen erfolgten mit Unterstützung des langjährigen Partners Telemark Marketing. Die zentrale Frage lautete dabei: Welche Bank oder Versicherung genießt bei österreichischen Kundinnen und Kunden die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft? Ausgezeichnet werden jene Institute, die sowohl die höchste Empfehlungsrate als auch die zufriedensten Kundinnen und Kunden aufweisen.