„Innovation ist in unserer DNA“

Andreas Fill :

edes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Aber Agilität und Resilienz sowie der Blick über den Tellerrand hinaus sind wichtig: Die Wirtschaft ist seit Jahren im Dauerkrisenmodus, wir sind anpassungsfähig und nutzen Synergien. Zudem können wir als Generalunternehmer eine große Bandbreite an Lösungen anbieten. Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, ist auch essenziell – wir haben immer auf neue Themen gesetzt und auch in Kauf genommen, wenn wir um Jahre zu früh dran waren. Und wenn etwas nicht funktioniert, muss man seinen Optimismus bewahren und darf nicht nur nach hinten schauen und Schuldige suchen: Nach dem Regen braucht man keinen Schirm mehr.