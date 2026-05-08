Digitale Therapie fürs Gesundheitssystem

Die Symptome sind offensichtlich: ausufernde Kosten aufgrund einer alternden Bevölkerung. Eine hohe Arztdichte, aber trotzdem lange Wartezeiten auf Facharzttermine. Viele Spitäler, aber überfüllte Ambulanzen. Zu wenig Pflegepersonal und immer mehr Unzufriedenheit. Auch die Diagnose ist eindeutig: „Ein steigender Versorgungsbedarf in einer alternden Bevölkerung gepaart mit einem Mangel an medizinischen Fachkräften und einer niedrigen Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung sind große Herausforderungen, vor denen das österreichische Gesundheitssystem steht“, so Thomas Czypionka, Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien (IHS). Anders ausgedrückt: Das Gesundheitssystem krankt, der Patient braucht Hilfe. Dringend.

Knapp 58 Milliarden Euro wurden 2024 in Österreich für Gesundheitsleistungen aufgebracht, von der Hustentablette bis zur Herz-OP. Das sind 11,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, BIP, Tendenz steigend. Für eine wohlhabende Gesellschaft, in der Gesundheit ein hohes Gut ist, grundsätzlich kein Problem – nur muss das System auch liefern. Und genau daran hapert es.

„Das Problem ist nicht die Höhe der Ausgaben, sondern der Einsatz dieser Mittel. Es fehlt an Effizienz und strategischer Steuerung“, analysiert auch Martin Schiefer, der als Spezialist für Vergaberecht seit 20 Jahren öffentliche Auftraggeber im Gesundheitswesen begleitet. Dass die aktuellen Streitigkeiten zwischen Wien und Niederösterreich um Gastpatienten und der Konflikt um die Anerkennung der neuen Herzchirurgie im Burgenland jetzt vor Gerichten ausgetragen werden, wirft ein grelles Licht auf die Stolpersteine des heimischen Gesundheitswesens – und lässt gleichzeitig an Lösungskompetenz und willen der Beteiligten zweifeln.

Dabei ist der Weg in Richtung eines zukunftsfitten und finanzierbaren Gesundheitssystems mit guten Ideen und Konzepten gepflastert. Doch überkomplexe Strukturen mit zu vielen Beteiligten und ein Mangel an Mut verhindern eine Umsetzung. „Auch im Gesundheitssystem ist es notwendig, die Dinge neu zu denken“, betont Schiefer, „sonst werden wir die zukünftigen Herausforderungen nicht bewältigen können.“