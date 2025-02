„Mehr Strategie für die Supply Chain!“

Alexander Steinhart :

Um mehr Transparenz in allen Bereichen zu schaffen, haben wir unsere eigene Business Intelligence Plattform „SCIO“ entwickelt. Damit können wir Unternehmen rund eineinhalb Jahre Vorsprung bei Transformationsprojekten verschaffen bzw. können sie Kapazitäten anderweitig nutzen. Wir hatten anfangs aber durchaus Probleme, unsere Plattform zu verkaufen, da Unternehmen eigene Lösungen aus den Fachabteilungen wie Logistik, Einkauf und IT verlangten. Es hat sich in den letzten Jahren oft gezeigt, dass diese Projekte aufgrund fehlender Kapazitäten und Prioritäten verschleppt und dann abgebrochen werden. Zudem sprechen IT-Abteilungen und Fachabteilung selten die gleiche Sprache. Wir können Domänenwissen in allen Bereichen bieten. Das ist unser USP.