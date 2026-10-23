„Dieser Verantwortung kann sich das Topmanagement nicht entziehen“

Über 4.000 Firmen sind von NIS 2 betroffen, erst 200 haben sich bei der Behörde registriert.

Bald vier Jahre ist es her, dass Brüssel mit der Verabschiedung der sogenannten NIS-2--Richtlinie einen neuen Rahmen für mehr Cybersicherheit in der Union definiert hat. Seit Jahren berichten Sicherheitsfachleute und Berater über diese neuen Regeln und die nationalen Auslegungen. Umso größer war die Überraschung beim Wirtschaftsprüfer EY, als bei einer Umfrage unter Geschäftsführer:innen und Führungskräften aus dem IT-Sicherheitsbereich im April stolze 44 Prozent angaben, nicht zu wissen, ob sie betroffen seien – ein sehr hoher Wert sechs Monate vor Inkrafttreten des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetzes 2026 (kurz NISG 2026), wie es in Österreich nun heißt.

Seit 1. Oktober gilt das NISG 2026. Für die Umsetzung wurde im Innenministerium ein neues Bundesamt angesiedelt, das von Markus Kasinger geleitet wird, der zuvor als CIO bei der APG war. Das Bundesamt für Cybersicherheit (BCS) hat allerdings keine polizeiliche Befehlsgewalt. Vorrangige Aufgabe ist die Unterstützung, die Aufsicht und das Management von Cybersicherheitsvorfällen für eine bessere Lagebeurteilung.

Zum Start des Amtes wurde auch die NIS-2-Registrierung eröffnet. Unter bundesamt-cybersicherheit.gv.at finden Unternehmen alle Informationen und sollten sich bis 31. Dezember 2026 registrieren. „200 Unternehmen aus allen Sektoren haben das getan“, sagt Ressortsprecher Patrick Maierhofer dem trend.

Von der Richtlinie betroffen sind allerdings über 4.000 Unternehmen aus 18 Branchen. Maierhofer weist auf ein häufiges Missverständnis hin: „Die Meldepflicht für erhebliche Sicherheitsvorfälle gilt seit 1. Oktober unabhängig vom Stand der Registrierung.“ Wer einen Sicherheitsvorfall hat, muss diesen in einem Zeitfenster von 24 bis 72 Stunden melden. Und dieser Ernstfall könnte schneller eintreffen, als viele vermuten. Vorgebliche Berater mit sinistren Absichten haben das NIS-2-Thema entdeckt und bieten im Netz „NISG-Betroffenheitsanalysen“ an. Die Absicht dahinter ist das Abgreifen sensibler Firmeninformation. Die Cybersicherheitsbehörde warnt auf ihrer Website ausdrücklich davor.

Im Netz lauern nicht nur falsche Berater. Attacken werden zahlreicher und raffinierter. Mithilfe von KI lassen sich die Angriffe in einem bislang ungekannten Ausmaß skalieren. Securityanalysten der Firma Checkpoint haben im September einen Anstieg bei Angriffen um 96 Prozent gemessen. Im Schnitt treffen jedes Unternehmen in Österreich über 3.000 Angriffe pro Woche.