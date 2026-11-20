Feierlaune. Auf der Kaiser Wiesn bezahlen Gäste mit Bargeld, Karte oder Gutscheinen. Hinter dem Festbetrieb braucht es eine verlässliche Abrechnung.©Elisabeth Lechner
Das Bezahlen wird digitaler, Bargeld bleibt für Kunden und Unternehmen wichtig. Kaiser Wiesn, Sorger und Intersport Kaltenbrunner zeigen, welchen Wert es im Geschäftsalltag hat und wie sie die Abläufe dahinter organisieren.
Noch eine Runde für den Tisch, dort möchte jemand bestellen, daneben eine Gruppe bezahlen. Auf der Wiener Kaiser Wiesn sind die Zelte jedes Jahr voll, die Stimmung ausgelassen und die Servicekräfte ständig unterwegs. Tausende Gäste feiern, essen und trinken. Das bedeutet, auch bei der Bezahlung geht es rund: Die einen zücken die Karte, andere lösen Gutscheine ein oder reichen einen Geldschein über den Tisch. Für Florian Pöttler, Geschäftsführer der Red Carpet Event & Gastro GmbH, muss hinter diesem Trubel jede Rechnung stimmen. Sein Unternehmen bewirtschaftet auf der Kaiser Wiesn rund 6.200 Sitzplätze. Bei Vollauslastung sind etwa 200 Servicekräfte im Einsatz. Sie kassieren, geben Wechselgeld heraus und erhalten Trinkgeld. Klingt einfach. Doch am Ende muss klar feststehen, welcher Betrag dem Betrieb gehört und dass er dort angekommen ist.
Eine Veranstaltung ohne Bargeld wäre für Pöttler dennoch keine überzeugende Lösung. „Da geht es um Flexibilität und Kundenzufriedenheit“, sagt er. Viele Gäste seien es gewohnt, bar zu bezahlen. Auch für die Beschäftigten sei Bargeld wichtig, gerade beim Trinkgeld. Denn in bar geben die Kunden immer noch mehr Trinkgeld als bei digitaler Zahlung. Insgesamt halten sich bar und mit Karte bezahlte Anteile nach seiner Einschätzung ungefähr die Waage.
Damit steht die Kaiser Wiesn für eine österreichische Realität: Digitales Bezahlen wächst, Bargeld behält dennoch seinen Stellenwert. Laut Zahlungsmittelstudie 2025 der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) werden 55 Prozent der Zahlungen vor Ort bar abgewickelt. 66 Prozent der Befragten wollen, dass Bargeld seine derzeitige Bedeutung behält.
Wie unmittelbar diese Haltung das Geschäft betrifft, zeigen Barbara Kaltenbrunner, Prokuristin, und Karl Kaltenbrunner junior, Geschäftsführer der PRO-SPORT Handelsgesellschaft, die als Intersport Kaltenbrunner auftritt. Der Sporthändler betreibt neun Standorte in Oberösterreich, Tirol und Salzburg. In einzelnen Filialen werde mehr als die Hälfte bar bezahlt. Was eine Beschränkung auf digitale Zahlungen bedeuten würde, bringen die beiden auf einen wirtschaftlichen Nenner: „Viele Kunden würden unser Geschäft meiden.“
Kundenbindung. Ähnlich sieht es Wolfgang Leitner, Teamleiter Finance & Controlling bei der Albin Sorger „zum Weinrebenbäcker“ GmbH: „Bargeldlose Filialen sind für uns aktuell kein Thema.“ Der Kartenanteil liege an den 33 Standorten zwischen 40 und 60 Prozent. Ohne Bargeld, so Leitner, „würden wir auf einen Teil des Umsatzes verzichten müssen“.
Bargeldannahme ist damit auch Kundenbindung. Ebenfalls vorteilhaft: Der Betrieb erhält den Erlös unmittelbar, bei der direkten Übergabe fällt keine Transaktionsgebühr an. Kostenlos ist die Barzahlung deshalb nicht, vieles im Bargeldkreislauf spielt sich im Hintergrund ab. Einnahmen müssen gezählt, gesichert und zur Bank gebracht werden. Gleichzeitig braucht die nächste Schicht Wechselgeld. Was passiert also mit dem Geld, wenn der letzte Gast – zum Beispiel auf der Wiener Kaiser Wiesn – ausgetanzt hat?
Dort zahlen die Servicekräfte ihre Bargeldeinnahmen am Schichtende direkt in einen Einzahlungstresor ein – ein Gerät, das Banknoten automatisch zählt, auf Echtheit prüft und sicher verwahrt. Jede Einzahlung wird der jeweiligen Person zugeordnet und sofort gutgeschrieben. Das erleichtert die Abrechnung, ist gut für die Liquidität und erspart zusätzliche Geldübergaben.
Überblick. Einzahlungstresore nutzt Red Carpet auf der Kaiser Wiesn bereits länger. Seit heuer ist die Geldservice Austria, kurz GSA, Partner. Für Pöttler liegt der Fortschritt vor allem in den Auswertungsmöglichkeiten. Bei Unstimmigkeiten kann er sofort nachvollziehen, wer wann welchen Betrag eingezahlt hat.
Pöttler sieht auch die Vorteile der Karte: Elektronisch verbuchte Einnahmen müssen am Schichtende nicht mehr physisch abgegeben werden. Der geringere Aufwand allein entscheidet für ihn aber nicht über das Angebot. „Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, Vielfalt beim Bezahlen zu bieten“, so Pöttler.
EFFIZIENZ. Bei Sorger zeigt sich, wie stark die Kosten des Bargelds von der Organisation abhängen. Zehn Semmeln kaufen, mit einem Hunderter bezahlen: Für manche Kunden sei das selbstverständlich, erzählt Leitner. Für die Bäckerei bedeutet es, auch für kleine Einkäufe ausreichend Wechselgeld bereitzuhalten. Aufwendig war lange auch der umgekehrte Weg von der Kassa aufs Bankkonto. Als Nachttresore wegfielen und Banken ihre Einzahlungsmöglichkeiten einschränkten, musste Sorger selbst Transporte und Abrechnung organisieren. Zum Teil brachten Zusteller die Einnahmen in einem Fahrzeugtresor zur Zentrale. Dort wurde das Geld gezählt, kontrolliert und für die Einzahlung bei der Bank gebündelt.
„Das Geld ist durch viele Hände gegangen, bevor es bei der Bank war“, sagt Leitner. Jede Übergabe bedeutete zusätzlichen Aufwand und band Arbeitszeit, die an anderer Stelle fehlte.
Dass Unternehmen damit nicht allein sind, zeigt eine Befragung von 205 kommunalen Entscheidungsträgern im Auftrag der GSA im Frühjahr 2026. Ein Drittel berichtete, die Versorgung mit Wechselgeld werde in der eigenen Gemeinde schwieriger. Ein Fünftel sah zunehmende Probleme bei der Bargeldabfuhr.
Die Lösung dafür? Heute sind rund 70 Prozent der Sorger-Standorte durch lokale Einzahlungssysteme abgedeckt. Die GSA ist seit Jänner 2025 Partner. Wer abends allein in einer entsprechend ausgestatteten Filiale arbeitet, muss die Einnahmen nicht mehr zur Bank bringen.
ENTLASTUNG. Für Leitner steht dabei nicht die unmittelbare Kostenersparnis im Vordergrund. „Ich habe in Sicherheit und Effizienz investiert“, sagt er. Die Beschäftigten können die gewonnene Zeit für andere Aufgaben nutzen. Ob die neue Abwicklung auch günstiger ist, hängt von den bisherigen Bankkonditionen am jeweiligen Standort ab. Der Nutzen liegt für Sorger deshalb vor allem in einfacheren Abläufen und mehr Sicherheit für die Mitarbeitenden.
Bei Intersport Kaltenbrunner endete die Verantwortung für die Einnahmen früher nicht mit Ladenschluss: Der Chef nahm die Tageslosung mit nach Hause und brachte sie am nächsten Morgen zur Bank. Gerade an Wochenenden und in der Weihnachtszeit lagen damit größere Summen im privaten Umfeld. „Es ist ein ungutes Gefühl, für so viel Bargeld verantwortlich zu sein“, schildern Barbara und Karl Kaltenbrunner junior.
Mit dem ersten Einzahlungsautomaten im Hauptgeschäft begann vor rund fünf Jahren die Umstellung. Seither entfallen an den entsprechend ausgestatteten Standorten die Bankfahrten. „Es muss sich keiner mehr ins Auto setzen“, sagen die beiden.
Auch in der Verwaltung sinkt der Aufwand: Statt Einnahmen von verschiedenen lokalen Bankkonten zusammenzuführen, erfolgt die Abwicklung über ein einheitliches System. Bei der Bargeldabholung wird auf Bestellung gleich das benötigte Wechselgeld mitgeliefert. Weitere Filialen werden derzeit umgestellt.
Nach der bedarfsgerechten Abholung im Betrieb beginnt die nächste Etappe im Bargeldkreislauf: Die GSA prüft und -bearbeitet die eingehenden Banknoten für die erneute Ausgabe. 2025 verarbeitete sie nach eigenen Angaben Bargeld im Wert von 145 Milliarden Euro.
Für Kunden bleibt dieser Aufwand im Hintergrund. Für Unternehmen entscheidet er mit darüber, wie wirtschaftlich sie Bargeld anbieten können. Die Nachfrage nach Scheinen und Münzen ist weiterhin da. Damit Kunden die Wahlbehalten, müssen auch die Abläufe hinter der Kassa funktionieren.
Bargeld auf einen Blick
Im Alltag verankert. 55 Prozent der Zahlungen vor Ort in Österreich erfolgen laut der OeNB-Zahlungsmittelstudie 2025 bar, gemessen am Umsatz sind es 45 Prozent. 66 Prozent der Befragten wünschen sich, dass Bargeld seine derzeitige Bedeutung behält. Weitere 28 Prozent möchten zumindest nicht ganz darauf verzichten.
Ausgaben im Blick. Wer sein Budget bar einteilt, sieht unmittelbar, wie viel noch verfügbar ist.
Privatsphäre. Bei der direkten Barzahlung entstehen keine personenbezogenen Transaktionsdaten bei einem Zahlungsdienstleister.
Einfacher Zugang. Zum Bezahlen braucht es weder Smartphone noch Bankkonto noch digitale Kenntnisse.
Zusätzliche Sicherheit. Die Übergabe von Scheinen und Münzen funktioniert ohne Strom und Internet. Bargeld bietet damit eine Alternative, wenn elektronische Zahlungen ausfallen.
Der Weg des Geldes
Damit Scheine und Münzen im Alltag verfügbar bleiben, müssen sie laufend zurückgenommen, geprüft und neu verteilt werden. Ein Blick auf die Infrastruktur hinter der Barzahlung.
1,7 Milliarden Banknoten hat die Geldservice Austria 2025 nach eigenen Angaben bearbeitet. Hinzu kamen 1,8 Milliarden Münzen. Die Dimension zeigt, welcher Aufwand hinter einem Zahlungsmittel steckt, das an der Geschäftskassa meist nur für wenige -Sekunden Aufmerksamkeit bekommt.
Bargeldversorgung wird im Alltag vor allem mit dem nächsten Bankomaten verbunden. Doch die Ausgabe ist nur ein Teil der Aufgabe. Auch die Einnahmen aus Handel, Gastronomie und Gewerbe müssen wieder zurückfließen. Bleibt Geld in Kassen und Tresoren liegen, steht es andernorts nicht zur Verfügung. Rücknahme, Bearbeitung und erneute Ausgabe gehören deshalb zusammen.
Wer ist die GSA?
Die Geldservice Austria (GSA) ist eine hundertprozentige Tochter der Oesterreichischen Nationalbank. Mit sieben Cash-Centern organisiert sie die Bargeldbearbeitung und koordiniert Werttransporte in Österreich. Zu ihren Kunden zählen Banken ebenso wie Handels- und Gastronomiebetriebe. Unternehmen
unterstützt sie mit Einzahlungstresoren, Bargeldabholung, Kontogutschrift und Wechselgeldversorgung.
In den sieben Cash-Centern der GSA zählen Maschinen die Banknoten, prüfen ihre Echtheit und sortieren sie nach ihrem Wert. Nach den Standards der Europäischen Zentralbank kontrollieren sie zudem, ob die Scheine für den weiteren Umlauf geeignet sind. Umlauffähige Banknoten gelangen zurück in die Wirtschaft, zu stark verschmutzte oder beschädigte in die Vernichtung.
Auch Münzen prüfen und sortieren die Anlagen, bevor sie die Stücke zu Rollen verpacken. Fälschungsverdächtige oder beschädigte Münzen gehen an die Münze Österreich. Die Bearbeitung sichert damit die Qualität des Bargelds und bereitet es für seinen nächsten Einsatz vor.
Danach zählt die Verteilung. Eine volle Kassa mit großen Scheinen hilft wenig, wenn kleine Banknoten und Münzen für das Wechselgeld fehlen. Richtige Versorgung bedeutet deshalb, Mengen und Stückelungen auf den jeweiligen Bedarf abzustimmen. Die GSA koordiniert jährlich rund 600.000 Werttransportstopps und betreut etwa 5.700 Selbstbedienungsgeräte von Banken.
Ob am Bankomaten oder an der Geschäftskassa: Damit Bargeld verfügbar bleibt, müssen Rücknahme, Prüfung und Verteilung ineinandergreifen. Für Kunden ist das selbstverständlich. Dahinter steht eine Infrastruktur, die mit jeder Barzahlung ihren Zweck erfüllt.
Geprüfte Banknoten kehren über GSA in den Umlauf zurück
„Bargeld braucht Menschen, die sich dafür einsetzen“
Die GSA-Geschäftsführer Gerhard Gierer und Heimo Ertl über die Zukunft der Bargeldversorgung, effiziente Abläufe für Unternehmen und die Wahlfreiheit beim Bezahlen.
Bezahlen mit dem Handy gilt als modern, Bargeld oft als Auslaufmodell. Hat die Banknote ein Imageproblem?
Bargeld ist ein ausgezeichnetes Produkt, es hat ein Marketingproblem, kein Qualitätsproblem. Mobiles Bezahlen wird als ultimative Freiheit wahrgenommen. Tatsächlich setzt es ein funktionierendes Smartphone, technische Infrastruktur, Schnittstellen und Abrechnungssysteme voraus. Bargeld ist alles andere als altmodisch. Die Euro-Banknote ist ein Hightech-Produkt voller Sicherheitsmerkmale. Auch die Prozesse dahinter sind technologisch hoch entwickelt, jede Banknote wird hocheffizient maschinell auf Echtheit und Qualität geprüft, bevor sie wieder in Umlauf kommt. Bargeld ist kein Relikt, sondern ein modernes und unabhängiges Zahlungsmittel für alle. Ein Beispiel aus dem Alltag: Wer im Hofladen bar bezahlt, sorgt dafür, dass der Betrag zu 100 Prozent bei der Bäuerin oder dem Bauern ankommt. Beim mobilen Bezahlen ist dagegen eine Kette internationaler, meist US-amerikanischer Zahlungsdienstleister beteiligt und verdient mit.
Was dabei aber oft übersehen wird: Eine funktionierende Wirtschaft braucht Wahlfreiheit und darf sich nicht ausschließlich auf einen einzigen Zahlungsweg verlassen. Außerdem ist Bargeld ein gesetzliches Zahlungsmittel, das ohne den Einsatz von kommerziellen Zahlungsnetzwerken gebührenfrei genutzt werden kann.
Bargeld ist daher kein Gegenmodell zur Digitalisierung, sondern ein wichtiger Bestandteil einer stabilen Zahlungslandschaft.
Was macht Bargeld gerade für kleine und mittlere Unternehmen interessant?
Bei der Bargeldzahlung fallen keine umsatzabhängigen Transaktionsgebühren an, und die Unternehmer erhalten den Erlös ohne Abschläge und unmittelbar in die Hand. Bargeld bedeutet für Unternehmen unternehmerische Freiheit: weniger Abhängigkeit von privaten Zahlungsanbietern, sofort verfügbare Liquidität und zusätzliche Sicherheit bei technischen Ausfällen. Und es bleibt gleichzeitig ein wichtiges Kundenbedürfnis.
In Schweden wird die Bargeldversorgung wieder gestärkt. Was sollte Österreich daraus lernen?
Wenn Bargeld weniger genutzt wird, gerät die Infrastruktur für seine Ver- und Entsorgung unter Druck. Ist sie einmal weggebrochen, lässt sie sich nur schwer und mit hohen Kosten wiederherstellen. Österreich hat hier bereits wichtige Weichen gestellt: Banken und Gemeindebund sichern per Bankomaten-Moratorium eine flächendeckende Bankomatinfrastruktur für die kommenden Jahre, die OeNB hat zusätzliche Bankomaten an bisher unversorgten Standorten eingerichtet. Wir sollten aber die gesamte Bargeldinfrastruktur langfristig absichern – nicht erst, wenn Versorgungslücken entstehen. Denn mit ihnen wächst die Abhängigkeit von privaten Zahlungsanbietern und deren Gebührenpolitik. Es geht um Wahlfreiheit und Unabhängigkeit beim Zahlungsmittel.
Die öffentliche Debatte dreht sich meist um Bankomaten. Was fehlt aus Unternehmenssicht?
Ein Bankomat ist nur ein Teil des Kreislaufs. Ein Händler braucht auch Wechselgeld und eine Möglichkeit, seine Tageslosung sicher abzuführen. Fällt die Bankfiliale im Ort weg, wird genau das zur Herausforderung. Wir haben in diesem Jahr Gemeinden gefragt, wo es bei der Bargeldversorgung vor Ort Schwierigkeiten gibt. Die Rückmeldungen zeigen: Unternehmen brauchen auch Unterstützung bei der Beschaffung von Wechselgeld und beim Einzahlen ihrer Tageslosungen. Hier kommen wir als GSA ins Spiel: Wir übernehmen die Bargeldabholung, veranlassen die taggleiche Kontogutschrift und versorgen die Betriebe mit Wechselgeld. Es braucht Lösungen für den gesamten Kreislauf, die letztendlich allen zugutekommen.
Wenn weniger bar bezahlt wird, sinken die Infrastrukturkosten nicht automatisch mit. Wie bleibt das wirtschaftlich?
Das ist eine der zentralen Herausforderungen. Wir begegnen ihr mit drei Hebeln. Erstens Produktivität: Sinkt die Bargeldmenge, gehen die Kosten nicht im gleichen Verhältnis zurück. Deshalb treiben wir Automatisierung, Digitalisierung und effizientere Abläufe konsequent voran. Diese Rechnung ist aufgegangen. Der schleichende Bargeldrückgang in Österreich hat bei uns zu keiner Kostensteigerung geführt, sondern wurde durch Produktivitätssteigerungen ausgeglichen. Zweitens bedarfsgerechte Logistik: Gemeinsam mit österreichischen Partnern haben wir einen digitalen Einzahlungstresor entwickelt, der direkt mit unserem Netzwerk verbunden ist. Damit organisieren wir die Entleerungen nach dem tatsächlichen Bedarf. Jeden Tag vorbeizufahren, unabhängig davon, wie viel Geld im Tresor liegt, ist nicht effizient. Bedarfsgerechte Logistik hilft, die Kosten zu reduzieren. Drittens stärken wir das Bewusstsein: Mit der Kampagne „PASST SCHO“ für Trinkgeld in bar oder dem weltweit ersten Bargeld-Fanshop setzen wir gezielt Impulse für die Nutzung von Bargeld. Die Resonanz reicht über Österreich hinaus – auch die ARD hat darüber berichtet.
Wie können Betriebe ihren Umgang mit Bargeld vereinfachen, wenn zum Beispiel keine Bankfiliale mehr zur Bargeldentsorgung vor Ort ist?
Die GSA bietet hierfür maßgeschneiderte Einzahlungslösungen an. Ein Einzahlungstresor wird in einem sicheren Bereich des Unternehmens aufgestellt. Bargeld kann dort rund um die Uhr einbezahlt werden und wird automatisch gezählt. Das Geld ist damit sofort gesichert und versichert, die Kontogutschrift wird unmittelbar veranlasst. Der Unternehmer muss die Einnahmen nicht selbst zur Bank bringen und nicht für jeden Tagesumsatz einen eigenen Transport organisieren. Wir bieten Geräte mit unterschiedlichen Kapazitäten an, damit die Lösung zum Bedarf des Betriebs passt, auch bei den laufenden Kosten. Auch Fremdwährungen können damit gut abgewickelt werden.
Welche Bedeutung hat Bargeld für die europäische Unabhängigkeit und bei technischen Ausfällen?
Eine sehr hohe Bedeutung. Europäische Souveränität bedeutet nicht, internationale Zahlungsanbieter auszuschließen. Es geht darum, selbst handlungsfähig zu bleiben. Die Unabhängigkeit von internationalen Kartensystemen und deren Geschäftspolitik ist deshalb ein wichtiges Thema. Bargeld funktioniert immer, auch ohne Strom und Internet. Deshalb ist es sinnvoll, einen Bargeldvorrat für alle Fälle zu haben.
Bei technischen Störungen zeigt sich der Wert verschiedener Zahlungsmöglichkeiten besonders deutlich. Wenn die Kartenzahlung ausfällt, können Kunden mit vorhandenem Bargeld weiterhin bezahlen und Händler weiter verkaufen. Diese Wahlfreiheit müssen wir erhalten. Das ist eine Frage der Resilienz und nicht der Nostalgie.
Was muss passieren, damit Menschen auch in Zukunft bar bezahlen können?
Wir brauchen mehr Verständnis dafür, was hinter einer Zahlung passiert. Als Lektor an der FH Wiener Neustadt erlebe ich in Gesprächen mit Studierenden, dass die Unterschiede zwischen Bargeld, Kreditkarte und mobilen Zahlungslösungen kaum bekannt sind. Finanzbildung ist deshalb ein zentraler Hebel. Vielen ist außerdem nicht bewusst: Wer möchte, dass Bargeld erhalten bleibt, trägt mit jeder Barzahlung dazu bei. Bargeld braucht Menschen, die sich dafür einsetzen. Niemand muss es ausdrücklich abschaffen: Wenn die Konsumenten aufhören, Bargeld zu verwenden, schafft es sich selbst ab.