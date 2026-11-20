EFFIZIENZ. Bei Sorger zeigt sich, wie stark die Kosten des Bargelds von der Organisation abhängen. Zehn Semmeln kaufen, mit einem Hunderter bezahlen: Für manche Kunden sei das selbstverständlich, erzählt Leitner. Für die Bäckerei bedeutet es, auch für kleine Einkäufe ausreichend Wechselgeld bereitzuhalten. Aufwendig war lange auch der umgekehrte Weg von der Kassa aufs Bankkonto. Als Nachttresore wegfielen und Banken ihre Einzahlungsmöglichkeiten einschränkten, musste Sorger selbst Transporte und Abrechnung organisieren. Zum Teil brachten Zusteller die Einnahmen in einem Fahrzeugtresor zur Zentrale. Dort wurde das Geld gezählt, kontrolliert und für die Einzahlung bei der Bank gebündelt.

„Das Geld ist durch viele Hände gegangen, bevor es bei der Bank war“, sagt Leitner. Jede Übergabe bedeutete zusätzlichen Aufwand und band Arbeitszeit, die an anderer Stelle fehlte.

Dass Unternehmen damit nicht allein sind, zeigt eine Befragung von 205 kommunalen Entscheidungsträgern im Auftrag der GSA im Frühjahr 2026. Ein Drittel berichtete, die Versorgung mit Wechselgeld werde in der eigenen Gemeinde schwieriger. Ein Fünftel sah zunehmende Probleme bei der Bargeldabfuhr.

Die Lösung dafür? Heute sind rund 70 Prozent der Sorger-Standorte durch lokale Einzahlungssysteme abgedeckt. Die GSA ist seit Jänner 2025 Partner. Wer abends allein in einer entsprechend ausgestatteten Filiale arbeitet, muss die Einnahmen nicht mehr zur Bank bringen.

ENTLASTUNG. Für Leitner steht dabei nicht die unmittelbare Kostenersparnis im Vordergrund. „Ich habe in Sicherheit und Effizienz investiert“, sagt er. Die Beschäftigten können die gewonnene Zeit für andere Aufgaben nutzen. Ob die neue Abwicklung auch günstiger ist, hängt von den bisherigen Bankkonditionen am jeweiligen Standort ab. Der Nutzen liegt für Sorger deshalb vor allem in einfacheren Abläufen und mehr Sicherheit für die Mitarbeitenden.

Bei Intersport Kaltenbrunner endete die Verantwortung für die Einnahmen früher nicht mit Ladenschluss: Der Chef nahm die Tageslosung mit nach Hause und brachte sie am nächsten Morgen zur Bank. Gerade an Wochenenden und in der Weihnachtszeit lagen damit größere Summen im privaten Umfeld. „Es ist ein ungutes Gefühl, für so viel Bargeld verantwortlich zu sein“, schildern Barbara und Karl Kaltenbrunner junior.