ÖGVS-Test: Die Service-Oscars gehen an ...

Aus 21 im Vorjahr von ÖGVS und trend durchgeführten Branchentests wurden die Unternehmen mit der höchsten Servicequalität gekürt.
Zum Test-Setting
Grundlage ist eine Metaanalyse aus 21 umfangreichen Verbraucherstudien, die 2025 durchgeführt wurden: 164 Unternehmen anhand von 155 Website-Bewertungen, 318 Mystery-Checks vor Ort in den Filialen und 595 Kundendienstanfragen wurden evaluiert. Der Service Award geht an die besten 20 Prozent in jeder Kategorie: Filialservice, Beratung vor Ort, Internetauftritt, Transparenz sowie telefonischer Kundendienst.
Mitte März ist es in Hollywood wieder soweit, in Österreich schon jetzt: Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) holt Unternehmen auf die Bühne, die mit ihren Serviceleistungen im Jahr 2025 im positivsten Sinne aufgefallen sind, und zeichnet sie mit dem ÖGVS Service Award 2026 aus.
Ausgewertet werden dafür 21 Studien, die ÖGVS im Jahr 2025 durchgeführt hat, der Serviceaspekt: „Das ist ein gewaltiger Pool an Zahlen, Daten und Fakten“, sagt ÖGVS-Projektleiterin Christina Berger, „mit dem wir die Serviceleistungen nachvollziehen und sichtbar machen.“
Kundenservice ist ein kritischer Erfolgsfaktor, führt die Expertin aus: „In der heutigen Zeit, die mit wachsenden Herausforderungen für Unternehmen im stationären und digitalen Handel von Personalmangel bis Automatisierung einhergeht, spielt das Thema Kundenservice eine große Rolle.“ Kompetente Menschen am Telefon, gute Beratung vor Ort, übersichtliche und informative Onlineangebote: Das sind die Erwartungen der Kund:innen, die, so sie erfüllt werden, langfristig zu deren Loyalität führen.
Der überzeugende Internetauftritt war eine Domäne der Energieversorger, die in dieser Kategorie häufig ausgezeichnet wurden. Beim Filialservice (u. a. ging es um die freundliche Behandlung von Kund:innen vor Ort) punkteten vor allem Lebensmittelhändler, und bei der Beratung einige Optiker und Banken. Bei der Transparenz waren es in erster Linie Versicherungen, und beim telefonischen Kundendienst Energieversorger und Versicherungen.
ÖGVS-Service-Award (Gesamtwertung)
FILIALSERVICE:
BILLA PLUS, BKS Bank, Car Lovers, Eurospar, GRUBER-Reisen, Nah&Frisch, ÖBB Reisebüro, sehen!wutscher, Shell, Spar, UNITED OPTICS
BERATUNG VOR ORT:
BAWAG, ELK, Erste Bank, Fielmann, Haas Fertigbau, Nah&Frisch, Oberbank, sehen!wutscher
INTERNETAUFTRITT:
A1, AAE Naturstrom, Allianz, DADAT, Drei, Drei Energie, druck.at, E.ON, Energie Steiermark, go green energy, goldgas, GRAWE, Gurkerl.at, KELAG, Lidl Energie, Magenta, MAXENERGY, mömax, MONTANA, oekostrom AG, UNIQA, Unsere Wasserkraft, VAV, Wiener Städtische, Wüstenrot
TRANSPARENZ:
Allianz Travel, bank99, BAWAG, DONAU Versicherung, Generali, HanseMerkur, HDI, muki Versicherung, Oberösterreichische Versicherung, VAV, Zurich
TELEFONISCHER KUNDENDIENST:
AAE Naturstrom, Allianz Travel, Drei Energie, E.ON, ENERGIE Klagenfurt, ERGO, Europäische Reiseversicherung, go green energy, GRAWE, Gurkerl.at, HDI, Hertz, HOFER/ROKSH, Lidl Energie, LTA, Möbelix, MONTANA, oekostrom AG, Pullstrom, Sixt, Stadtwerke Judenburg, Unsere Wasserkraft, wüsterstrom
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 6. März 2026 erschienen.