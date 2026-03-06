ÖGVS-Test: Die Service-Oscars gehen an ...

Mitte März ist es in Hollywood wieder soweit, in Österreich schon jetzt: Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) holt Unternehmen auf die Bühne, die mit ihren Serviceleistungen im Jahr 2025 im positivsten Sinne aufgefallen sind, und zeichnet sie mit dem ÖGVS Service Award 2026 aus.

Ausgewertet werden dafür 21 Studien, die ÖGVS im Jahr 2025 durchgeführt hat, der Serviceaspekt: „Das ist ein gewaltiger Pool an Zahlen, Daten und Fakten“, sagt ÖGVS-Projektleiterin Christina Berger, „mit dem wir die Serviceleistungen nachvollziehen und sichtbar machen.“

Kundenservice ist ein kritischer Erfolgsfaktor, führt die Expertin aus: „In der heutigen Zeit, die mit wachsenden Herausforderungen für Unternehmen im stationären und digitalen Handel von Personalmangel bis Automatisierung einhergeht, spielt das Thema Kundenservice eine große Rolle.“ Kompetente Menschen am Telefon, gute Beratung vor Ort, übersichtliche und informative Onlineangebote: Das sind die Erwartungen der Kund:innen, die, so sie erfüllt werden, langfristig zu deren Loyalität führen.

Der überzeugende Internetauftritt war eine Domäne der Energieversorger, die in dieser Kategorie häufig ausgezeichnet wurden. Beim Filialservice (u. a. ging es um die freundliche Behandlung von Kund:innen vor Ort) punkteten vor allem Lebensmittelhändler, und bei der Beratung einige Optiker und Banken. Bei der Transparenz waren es in erster Linie Versicherungen, und beim telefonischen Kundendienst Energieversorger und Versicherungen.