In der Schlüsselwertung Beratung offenbarten sich da und dort Schwächen, und das bereits bei der Bestandsaufnahme, also der Ermittlung der jeweiligen Finanzsituation. „Knapp die Hälfte der Berater:innen fragte im Gespräch nicht nach Einkommensverhältnissen, Vermögen und Schulden“, schildert ÖGVS-Projektleiterin. „Die Ermittlung der finanziellen Verhältnisse ist laut Wertpapieraufsichtsgesetz aber verpflichtend und natürlich auch notwendig, um angemessen beraten zu können.“ Immerhin: „Fragen nach den Zielen und der Risikobereitschaft wurden in fast allen Fällen gestellt.“

Im Umfang waren die Beratungen „zu weiten Teilen positiv“, so Berger. Ebenfalls in fast jedem Erstgespräch wurden konkrete Produkte vorgeschlagen, ausführlich und verständlich erläutert, auch hinsichtlich der Risken. Zurückhaltender zeigten sich die Berater:innen bei konkreten Empfehlungen, auch dahingehend, wie der Betrag aufgeteilt werden könnte: „Stattdessen wurde diese Entscheidung oftmals den Testkund:innen, die sich allerdings als betont unerfahren ausgegeben hatten, überlassen“, so Berger.

Überrascht waren die anonymen Tester:innen, dass einige wenige Berater:innen auf das Anlageszenario – mehr Rendite als am Tages- oder Festgeldkonto bei geringer Risikobereitschaft – tatsächlich Produkte empfahlen, die eindeutig riskanter gewesen wären: „Einige Berater:innen schlugen etwa Mischfonds mit einem hohen Aktien- oder Rohstoffanteil oder gar reine Aktienfonds vor“, wundert sich Berger.