So einladend die Gesprächsatmosphäre war, so ausbaufähig ist bei einigen Instituten die Transparenz: „Nur in 70 Prozent der Fälle gab es ein schriftliches Angebot“, sagt Hermanns. „Über Nebenkosten wie Bearbeitungsgebühren oder Kontoführungskosten wurde mündlich informiert, in den Unterlagen fanden sich diese Angaben aber nicht immer.“ Der Effektivzinssatz fehlte auch hier ebenso die Bedingungen zur Sondertilgung. Alles schwarz auf weiß gab es bei der Banktochter der Post, bank 99: klarer Sieger in dieser Kategorie.

Diese demonstrative Transparenz in Kombination mit einer starken Beratungsleistung macht die bank99 auch zum Gesamtsieger, auf den Plätzen folgen die Erste Bank und die VKB, beide mit guten Leistungen.