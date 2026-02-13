Geheimtipp mit Zuckerhut-Vibes: Dieses Ziel sorgt für Fernweh

Der Karneval von Rio de Janeiro ist selbstverständlich der bekannteste und der berühmteste. Doch für unsereins ist es halt doch ein weiter Weg von Österreich nach Brasilien. Da hören wir auf die Empfehlung von Leuten, die sich in Sachen Fasching auskennen und uns den Karneval auf den Kanarischen Inseln nahelegen. Fast so schön wie in Rio, sagen sie, und wir wollen ihnen glauben.

Auch der Karneval auf den Kanarischen Inseln ist ein riesiges, buntes Fest mit Paraden, Kostümen und Shows. Vor allem die Karnevalsveranstaltungen in Santa Cruz auf Teneriffa und in Las Palmas und Maspalomas auf Gran Canaria gelten als die spektakulärsten Events, sie stehen oft unter einem Motto, wie zum Beispiel „Ritmos Latinos“ in diesem Jahr auf Teneriffa. Der Karneval von Santa Cruz de Tenerife mit seinen großen Paraden und Shows auf der Plaza de la Candelaria gilt als der zweitgrößte Karneval nach Rio. Der Karneval auf den Kanaren 2026 findet hauptsächlich im Februar statt. Wichtigster Tag für Karnevalisten ist der Tag, an dem der Corso stattfindet, ein fantasievoller Umzug mit Karnevalswagen, Karnevalstruppen und mit einem ansteckenden Rhythmus.