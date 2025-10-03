Hoteltipp: Hotel Fairmont Golden Prague

An jenem Gebäude, das seit Kurzem das Hotel Fairmont Golden Prague beherbergt, ist der trend-Traveller immer wieder mal vorbei gegangen. Es ist nicht zu übersehen. Ein Betonklotz am Rand der historischen Altstadt, dort wo die feine Pařížská ulice, also die Pariser Straße, an einer Brücke endet, die die Moldau überquert. Der trend-Traveller, der ein bekennender Bewunderer einer skulpturalen brutalistischen Architektur ist, war immer wieder beeindruckt von dem Gebäude. Seine Begleitung, das sollte an dieser Stelle fairerweise auch erwähnt werden, reagierte meist differenzierter.

Dass dieser Betonklotz, der so gar nicht in die ach so feingliedrige Josefstadt, dieses ehemalige jüdische Viertel, zu passen scheint, seit einigen Monaten ein so schönes, so luxuriöses und so elegantes Hotel wie das Fairmont Golden Prague beherbergt, ist das Ergebnis einer ungewöhnlichen Geschichte, die in den späteren 1960er Jahren begonnen hat. Da hatte die amerikanische Fluglinie Pan Am, die damals eine ziemlich glamouröse Angelegenheit war, den Plan, in jenen Städten hinter dem Eisernen Vorhang, die sie anflog, Luxushotels zu errichten, die von ihrer Hotelmarke Intercontinental betrieben wurden und die den „American Way of Life“ nach Osteuropa bringen sollten.

Es war jene Zeit, die man später Jet-Set-Ära nennen sollte. Dann kamen 1968 und der Prager Frühling. So dauerte es etwas, bis das Hotel 1974 eröffnet wurde. Als Architekt hatten die Amerikaner Karel Filsak auserwählt, der mit dem Bau des Flughafens Praha-Ruzyne ihr Interesse erweckt hatte und der als Brückenkopf zwischen tschechischer Moderne und amerikanischem Lifestyle fungieren sollte. Es wurde das erste Fünfsternehotel in der Tschechoslowakei. Es blieb nicht immer ein Interconti; es folgten einige Hotel-Inkarnationen, eine etwas unambitionierter als die vorherige. Zuletzt stand es leer.