Bleisure Travel: Auf Arbeit folgt Vergnügen

Unter den zahlreichen Trends, die eine Umfrage des Reiseveranstalters TUI für das Jahr 2025 ausgemacht hat, befindet sich auch etwas, das sich Bleisure Travel nennt. Der Begriff „Bleisure“ ist eine neue Wortschöpfung, die die Worte Business und Leisure, also Arbeit und Freizeit, miteinander verbindet. Gemeint ist damit, dass Geschäftsreisen mit Freizeit kombiniert werden, indem Businesstrips ausgedehnt und um einen Urlaubsaufenthalt ergänzt werden. Also ganz nach dem alten Motto: „Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen“.

Bleisure Travel, so die Leute von TUI, ist ein Trend, der in den USA bereits sehr ausgeprägt sei und nun auch hierzulande immer stärkeren Anklang finde. Die Beobachtung von TUI bestätigen einige Untersuchungen. Laut einer aktuellen Geschäftsreiseanalyse des Verbands Deutsches Reisemanagement erlauben bereits 69 Prozent der Unternehmen die Kombination von beruflichen und privaten Reisen, weitere 19 Prozent wollen das in Zukunft ihren Mitarbeitern ermöglichen. Eine Studie von Euromonitor aus dem Jahr 2022 hat errechnet, dass mit Bleisure Travel ein Umsatz von gut 200 Milliarden US-Dollar gemacht wird, der sich bis 2027, so die Experten, mehr als verdoppeln wird.

Geschäftsreisende finden verstärkt Gefallen an diesem Trend. 44 Prozent der Reisenden wollen so laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) die Gelegenheit nutzen, neue Orte zu erkunden, statt nur durchzufahren, bei 34 Prozent steht die Erholung nach intensiven Geschäftsterminen im Vordergrund.

Und so ergänzen immer mehr Geschäftsreisende einen Aufenthalt zum Beispiel in New York um einige Tage, in denen sie die Stadt erkunden, Museen besuchen und Einkäufe tätigen können. Oder hängen an einen Businesstrip nach Lissabon einige Tage an der Atlantikküste mit Schwimmen und Surfen an. Und wenn man schon einmal in Beijing ist – warum dann nicht auch ein Ausflug zur Chinesischen Mauer?