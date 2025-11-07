Reisetipp: Gute Aussichten in Singapur

Der Stadtstaat Singapur selbst ist eine andere Sache. Lange Zeit hatte er keinen guten Ruf. Man erinnert sich gut an die Zeiten, als Singapur berühmt und berüchtigt war für seine allzu strengen Gesetze und Verordnungen. Man kennt die Geschichten: Wer Kaugummi auf die Straße spuckte, mit Zigaretten sorglos umging oder die Straße abseits eines ­Zebrastreifens überquerte, wurde schnell mit hohen Strafen belegt. Wer spaßbefreite Ordnung schätzte, war in Singapur gut aufgehoben. Reich, aber überhaupt nicht sexy.

Die Zeiten haben sich geändert. Der trend-Traveller war freudig überrascht, als er neulich wieder einmal einige Tage in der Stadt verbrachte. Wie konnte es sein, dass sich Singapur auf einmal entspannter zeigt als noch vor einigen Jahren? Zu seinem Erstaunen hat er gar Leute gesehen, die trotz roter Ampel die Straße überquerten. Er sah spannende Architektur, die alles andere als protzig oder neureich war. Gute Beispiele sind der Learning Hub der Nan­yang Technological University des britischen Architekten Thomas Heatherwick und der „Interlace“-Gebäudekomplex von Ole Scheeren.

Er besuchte einige der besten Bars Asiens („Atlas Bar“!). Er schlenderte durch lässige Ausgehviertel wie Tiong Bahru. Hatte man einst den Eindruck, dass man in Singapur alles vorfand, was man mit Geld kaufen kann, aber alles fehlte, was man mit Geld nicht kaufen kann (also Kultur, Geschichte, Vergnügen), ist nun nicht zu übersehen, dass die Regierung die Bedeutung von Soft Power erkannt hat.

Was auch daran liegt, dass die geschäftstüchtigen Singapurer die Chance nutzen, die sich durch die politischen Probleme Hongkongs ergeben. Sie wollen Unternehmen und Geschäftsleute anlocken, und dabei wären allzu strenge Regeln nicht hilfreich. Singapur ist dabei recht erfolgreich: Es ist das neue ökonomische Machtzentrum Asiens. Musste man früher bei Spaziergängen durch die Stadt nicht ­immer wieder an den Film „Crazy Rich Asians“ denken?

Aber nicht nur als Business-Hub hat sich Singapur in den letzten Jahren etabliert, sondern auch als touristisches Reiseziel. Hier sind sechs Adressen, die jeder, der demnächst einige Zeit in Singapur verbringen wird, ansteuern sollte.